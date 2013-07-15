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Minibüs Şarampole Yuvarlandı: 12 Yaralı

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde direksöyon hakimiyeti kaybolan minibüsün şarampole devrilmesi sonucunda 12 kişi yaralandı.

Minibüs Şarampole Yuvarlandı: 12 Yaralı
Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı ilçesinde B.Y.’nin kullandığı minibüsün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonrasında şarampole devrildiği öğrenildi. Meydana gelen kazada minibüs şoförü B.Y. ile birlikte S.Y., Y.Y., MY., M.Y., Ö.Y., Ö.Y., M.Y., R.Y., M.Y., Z.Y., ve D.Y. yaralandı.
Yaralıların Pınarbaşı Devlet Hastanesi’nde tedavilerinin ardından taburcu edildiği, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. (iha)
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