Minibüsçüler ve servisçilerden kan bağışı

Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası üyeleri Hunat’ta bulunan Kızılay Kan Merkezine gelerek Mehmetçikler için kan bağışı yaptı.

Etkinlik hakkında bilgiler veren Oda Başkanı Yavuz Ay, “Bugün Kayseri Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası olarak ‘Ülken için, devletin için kan ver’ isminde bir kampanya başlattık. Kayseri’de aktif olarak görev yapan yaklaşık 3 bin meslektaşımızla bir kan bağışımız olacaktır. Ülkemiz son günlerde zor bir süreçten geçiyor. Allah’a sonsuz şükürler olsun ki, ülkemiz savaş halinde olmasına rağmen sabahları huzurlu bir şekilde işimize gelebiliyoruz. Bu çok takdire şayan ve dünyada eşi benzeri olmayan bir olay olarak düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Ay, “Bizlerde sadece kan vermekle değil, önümüzdeki haftada bir yardım kampanyası başlatıp Mehmetçik Vakfı için ‘Şehidine bir zarfta sen gönder’ isimli bir kampanya başlatacağız. 3 bin meslektaşımızla birlikte elimizden gelen maddi tüm desteklerimizi de sağlayarak Afrin’de yapılan operasyonumuza destek vereceğiz” dedi.

İHA



