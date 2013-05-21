Minik Mahalle Sakinlerinden Başkan Özmen'e Ziyaret

Bünyan Atatürk İlköğretim 4/A sınıfı öğrencilerini makamında kabul eden Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen öğrencileri tek tek dinleyerek, talep ve isteklerini not aldı. Bünyan Atatürk İlköğretim 4/A sınıfı öğrencileri oturdukları mahalle ve sokaklardaki sorunlar hakkında Bünyan belediyesinden taleplerini dile getirdi. Erkek öğrenciler mahallelerine futbol sahası isterken, kız öğrenciler ise spor alanları ve park taleplerinde bulundu.

Öğrencilerin isteklerinin değerlendirileceğini vurgulayan Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen “Bu öğrencilerle ben gerçekten gurur duyuyorum. Bunlardaki öz güven bizim küçüklüğümüzde bizde yoktu. Pırlanta gibi çocuklar yetişiyor. Sizler geleceğin Doktoru hakimi hatta başbakanı bile olabilirsiniz. Ben buna inanıyorum. Sizleri yetiştiren anne baba ve öğretmenlerinize gerçekten teşekkür ediyor saygı duyuyorum” şeklinde konuştu.

Bünyan Belediye Başkanı Özmen Öğrencilere Mimar Sinan’ın hayatını içeren kitap hediye etti.