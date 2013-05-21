Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Minik Mahalle Sakinlerinden Başkan Özmen'e Ziyaret

Bünyan Atatürk ilköğretim 4/A sınıfında okuyan minik öğrenciler Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen’i makamında ziyaret ederek mahallelerindeki sorunları aktardı.

Minik Mahalle Sakinlerinden Başkan Özmen'e Ziyaret
Bünyan Atatürk İlköğretim 4/A sınıfı öğrencilerini makamında kabul eden Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen öğrencileri tek tek dinleyerek, talep ve isteklerini not aldı. Bünyan Atatürk İlköğretim 4/A sınıfı öğrencileri oturdukları mahalle ve sokaklardaki sorunlar hakkında Bünyan belediyesinden taleplerini dile getirdi. Erkek öğrenciler mahallelerine futbol sahası isterken, kız öğrenciler ise spor alanları ve park taleplerinde bulundu.
Öğrencilerin isteklerinin değerlendirileceğini vurgulayan Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen “Bu öğrencilerle ben gerçekten gurur duyuyorum. Bunlardaki öz güven bizim küçüklüğümüzde bizde yoktu. Pırlanta gibi çocuklar yetişiyor. Sizler geleceğin Doktoru hakimi hatta başbakanı bile olabilirsiniz. Ben buna inanıyorum. Sizleri yetiştiren anne baba ve öğretmenlerinize gerçekten teşekkür ediyor saygı duyuyorum” şeklinde konuştu.
Bünyan Belediye Başkanı Özmen Öğrencilere Mimar Sinan’ın hayatını içeren kitap hediye etti.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.