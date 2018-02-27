Develi Protokolünün katıldığı programla hediye çekini Develi Kaymakamı Murat Duru ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’a takdim eden öğrencilerin anlamlı davranışlarının herkese örneklik oluşturması gerektiğini belirten Başkan Cabbar, “Körpecik yavrularımızın vatan-millet sevgisiyle başlattıkları bu kampanyanın bereketi ile inşallah Kahraman Ordumuz tez zamanda zaferler kazanacaktır. En küçüğümüzden en büyüğümüze kadar gönlü vatan, millet, ezan ve bayrak aşkıyla dolu olan bu millete Allah’ın izniyle kimse galebe çalamaz. Yavrularımızı bir kez daha bu örnek davranışlarından dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.
Minik öğrencilerden Mehmetçiğe destek
Seyrani İlkokulu öğrencileri Afrin’de Zeytin Dalı Harekâtına destek vermek amacıyla okul içerisinden TSK Güçlendirme Vakfı’na verilmek üzere 6 bin liralık bağış topladı.
27 Şubat 2018 Salı 12:18
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