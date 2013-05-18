Genç TEMA gönüllüleri, Minik TEMA Gözlem Kutuları'nın dağıtıldığı etkinlikte çeşitli oyunlar eşliğinde miniklere gözlem kutuları hakkında bilgiler verdi. Üniversite öğrencileri adına Nurşen Büşra Gül yaptığı konuşmada, ''Etkinlikleri gerçekleştirirken ve doğada araştırma yaparken herhangi bir ögeyi yakından görme şansı bulmaya yardımcı bir araç olarak vakfımızın okullara gönderdiği gözlem kutularından faydalanıyoruz. Küçük kardeşlerimiz doğada bulunan çiçek, böcek, yaprak gibi doğal materyalleri bu kutuların içine koyarak yakından gözlemleme şansı buluyorlar. Bu çalışmalarımızı şehrimizde bulunan Minik TEMA okullarında sürdüreceğiz. Desteklerinden dolayı okul öğretmenlerimize ve minik öğrenci arkadaşlarımıza teşekkür ederiz'' dedi.
Minik Tema Gönüllüleri Gözlem Kutularına Kavuştu
Melikşah Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Genç TEMA Kulübü temsilcileri, Talas Toki Şehit Osman Kirik Anaokulu'nda çevre eğitimi verdi. Etkinlikte, öğrencilere 'Gözlem Kutusu' hediye edildi.
18 Mayıs 2013 Cumartesi 18:49
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