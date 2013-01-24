Minik Temacılar Geliyor

Okul öncesi çağındaki çocuklar ile ilkokulun ilk yıllarındaki çocukların doğada, açık havada geçirdikleri zamanın artmasını sağlamak ve ekolojik okur yazar, yani doğanın ilkelerini ve sınırlarını bilen, doğayla uyumlu yaşamaya çalışan bireyler olmalarını desteklemek amacıyla ''Minik TEMA Eğitim Programı'' 2010 yılında Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği işbirliğinde geliştirildi. Minik TEMA Eğitim Programı, çocukların çevre, doğa, toprak, erozyon, sürdürülebilir yaşam gibi konularda farkındalık oluşturmalarını ve olumlu tutum geliştirmelerini hedefliyor. 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile yaptığı 3 yıllık işbirliği anlaşması ile 30 binin üzerinde çocuğa ulaşılması bekleniyor.

Program kapsamında, TEMA Vakfı Kayseri Temsilciliği, Minik Tema 2. Koordinasyon ve Bilgilendirme Toplantısı’nı TOKİ Şehit Osman Kirik Anaokulu’nda gerçekleştirdi. Okul müdüresi Filiz Saydam, toplantıya ev sahipliği yaptıkları için çok mutlu olduklarını, bu tür toplantıların Kayseri’deki TEMA etkinliklerine ivme kazandırdığını dile getirdi.

TEMA Vakfı Kayseri Temsilciliği adına konuşan Abdulkadir Dağlı ve Hakan Tatlı da, Minik TEMA eğitim programında toprak, su ve hava konularıyla ilgili öğretmenlere yönelik bazı temel bilgiler ve programın amacına ulaşmasını sağlayacak 42 etkinlik bulunduğunu bildirdiler. Dağlı ve Tatlı, ''Öğretmenlerimiz çocuklarımızın yaş grubuna göre 42 etkinlikten en az 26’sını seçerek uygulayacaklardır. Etkinlikler okul öncesi/sınıf öğretmenlerimiz tarafından uygulanacaktır. Projeyi uygulamak için gönüllü okullara gerekli materyalleri ulaştıracağız. Bu okullardaki gönüllü öğretmenler eğitim etkinliklerini sınıflarında uygulayacak, fidan dikimi, uzman konuk davet etme, alan gezisi gibi faaliyetlerde her türlü desteği ve yardımı Vakıf Temsilciliği olarak sağlayacağız'' dediler.

Toplantının ardından, Minik TEMA köşesini gezen öğretmenler, hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.