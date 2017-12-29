Minikler trafik kurallarını okulda öğrenecek

İlçe merkezinde bulunan Fatih İlkokulu’nda İl Jandarma Komutanlığı öncülüğünde Milli Eğitim Müdürlüğü’nün destekleriyle ‘Toplum Destekli Jandarma’ projesi kapsamında ‘trafik koridoru’ oluşturuldu. Koridorun açılışına İlçe Kaymakamı Ömer Şahin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hüseyin Bekmez ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Mehmet Erkuş, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Eren Taşan, İl Jandarma Asayiş Şube Müdürü Jandarma Yüzbaşı Ünal Bayhan, Jandarma Trafik Şube Müdürü Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Zafer Uzar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdal Çelik ve emniyet personeli katıldı. Açılışta konuşan Kaymakam Ömer Şahin jandarma teşkilatına teşekkür ederek, “İl Jandarma Komutanlığımız güzel bir çalışma yaparak öğrencilerimizin trafik bilincini artırmak için program hazırlamış. Jandarma teşkilatımıza teşekkür ediyorum. İnşallah yapılan bu program sizler için faydalı olur, trafik bilinciniz artar. Daha az trafik kazalı, daha huzurlu günler geçiririz” ifadelerini kullandı.



“Çocuklarımızı trafik konusunda bilinçlendirmeliyiz”

Açılışta konuşan İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hüseyin Bekmez ise ülkenin en önemli sorunlarından birinin trafik sorunu olduğunu, çocukların küçük yaşlarda bilinçlendirildiği takdirde bu sorunun azalacağını söyledi. Bekmez, “Ülkemizin en önemli sorunlarından bir tanesi trafik sorunu. Bu sorunun çözülebilmesi için eğitime ve uygulamaya ihtiyaç var. Çocuklarımızı okul aşamasında trafik konusunda bilinçlendirdiğimiz takdirde trafik sorununun az yaşanacağı, ölümlerin azalacağını düşünüyoruz. Bu noktada jandarma olarak bir şeyler yapabilir miyiz düşüncesiyle Trafik Şube Müdürlüğümüzün gayret ve çalışmalarıyla; kaymakamımız, belediye başkanımızın ve milli eğitimin de katkılarıyla böyle bir etkinliği icra ediyoruz. Umuyoruz, buradaki ve ilçenin diğer okullarında öğrenim gören çocuklarımıza burada uygulama yaptırma imkanımız olacaktır. Bu şekilde ülkemizin çok önemli sorununun çözümüne katkı sağlamı olabilirsek kendimizi mutlu sayacağız” diye konuştu. Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu da jandarma teşkilatına önemli bir hizmeti okula kazandırdıkları için teşekkürlerini iletti.

Kesilen kurdeleyle açılışı yapılan trafik koridorunda bulunan öğrencilere protokol üyeleri tarafından çeşitli hediyeler ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı. İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez çocuklarla yakından ilgilenirken, trafik işaretlerinin anlamlarını da sordu. Jandarma araçlarına da yoğun ilgi gösteren minik öğrencileri ekipler, öğrencileri otomobile bindirerek meraklarını giderdi.

İHA

