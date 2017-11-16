Miraç Akademi başlıyor

Toplantılar, seminerler, konferanslar, paneller, çalıştaylar, dil kursları, kitap tahlilleri, bilgisayar algoritma gibi dallarda sahasında uzman konuşmacılar eşliğinde; yerel ve küresel sorunların gündeme alınıp çözüm yollarının konuşulacağı bir ortamı hedefleyen Miraç Akademi Kayseri'de hizmete açılıyor.

Miraç Akademi’de birey, aile, toplum, inanç, din, bilim psikoloji, sosyoloji, edebiyat, ekonomi ve siyaset çeşitli katılımcılarla ele alınacak.

19 Kasım Pazar günü saat 13.30’da İl Müftüsü Şahin Güven’in “ Din ve Sorumluluk” konulu konferansıyla açılacak olan Miraç Akademi çalışmaları, Taceddin Veli Mahallesi Seyit Burhaneddin Bulvarı Papuccu Sürel Apartman No:34 Melikgazi adresinde gerçekleştirilecek.



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