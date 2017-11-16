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Miraç Akademi başlıyor

Miraç Kültür Merkezi, Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği ve Çorakçı İlmi Araştırmalar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen “Miraç Akademi” İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven’in “ Din ve Sorumluluk” konulu konferansıyla açılacak

Miraç Akademi başlıyor
Toplantılar, seminerler, konferanslar, paneller, çalıştaylar, dil kursları, kitap tahlilleri, bilgisayar algoritma gibi dallarda sahasında uzman konuşmacılar eşliğinde; yerel ve küresel sorunların gündeme alınıp çözüm yollarının konuşulacağı bir ortamı hedefleyen Miraç Akademi Kayseri'de hizmete açılıyor.
Miraç Akademi’de birey, aile, toplum, inanç, din, bilim psikoloji, sosyoloji, edebiyat, ekonomi ve siyaset çeşitli katılımcılarla ele alınacak.
19 Kasım Pazar günü saat 13.30’da İl Müftüsü Şahin Güven’in “ Din ve Sorumluluk” konulu konferansıyla açılacak olan Miraç Akademi çalışmaları, Taceddin Veli Mahallesi Seyit Burhaneddin Bulvarı Papuccu Sürel Apartman No:34 Melikgazi adresinde gerçekleştirilecek.
 
Kayseri Gündem
 
 
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