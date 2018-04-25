“Mirac Akademi” sona erdi

2017 yılının Kasım ayında başlayan ve her 15 günde bir gerçekleştirilen Mirac Akademinin ilk konuğu, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, son konuşmacısı ise Mirac Kültür Merkezi Onursal Başkanı Araştırmacı-Yazar Furkan Yılmaz Altunöz oldu.

Farklı isimleri konuk eden Mirac Akademi; muhataplarına ufuk açma ve düşünce üretme noktasında katkıda bulundu. Etkinliğin son konuşmacı olan Furkan Yılmaz Altunöz “Tembel ve Hamal” konusunu ele aldı.

İlahiyat ve sosyolojik anlamda konuya yaklaşan ve Kur’anı- Kerim, Hadis-i Şerif ve sosyolojik içerikli olarak ilginç yaklaşım ve tespitlerde bulunan Altunöz, “Tembel olma durumu, tembelce davranma, çalışmayı, iş görmeyi sevmeme, çaba göstermekten, sıkıntıya katlanmaktan, kaçma ve vücuttaki herhangi bir organın tıbbî fonksiyonunu yerine getirmede yavaşlık göstermesi manaları için kullanılır. Tembel kelimesi Farsçadır. Tembellik kelimesinin Arapça karşılığı keseldir. Çoğulu ‘kusâlâ’ ve ‘keslâ’dır. ‘Kesil’ kelimesi de, tembel manasındaki ‘keslân’ kelimesi ile eş anlamlıdır. Özet olarak tembellik manasındaki ‘kesel’, önemli kabul edilen konular hususunda ilgisiz ve lakayd davranmak demektir. Bundan dolayı, yerine getirilmesi önemli olan hususların ihmali manasına gelen tembellik kınanmış ve hoş karşılanmamıştır.” şeklinde konuştu.

Altunöz, hamallığı ise şu sözlerle anlattı:

“Bir menfaat/ücret karşılığı yük taşıyan kimselere verilen isimdir. Aynı zamanda bir sıfattır. Hamal taşıdığı şeylere sahip olan kimse değildir. Ne kadar değerli olursa olsun o şeylerden istifade edemez. Bu anlamda Müslümanlar varlık/yeryüzüne geliş nedenlerini sorgulamak zorundadırlar. Evet, insan kaçınılmaz olarak bir tür yük taşıyıcı / hamaldır. Ancak bazı taşıyıcılar taşıdıkları yüke maddi ve manevi olarak sahiplenirler. Ücret karşılığı olarak değil, sahiplenerek taşırlar. Ama sahiplenecekleri hangi şey olmalı! Taşımak, sırtlamak ve götürmek zorunda oldukları şey: Dünya ve içindekileri mi yoksa takva rolünü yüklenmiş, takva elbisesini giyinmiş davranış biçimleri midir? Zaten dünya ve içindekileri en fazla mezara kadar götürülür. Ondan ötesine gidemez/götürülemez.”

Kurum Haberi





