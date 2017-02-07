Misafir Odası’nın bu haftaki konuğu Özkan Kayacan

Gazeteci Bünyamin Gültekin’in hazırlayıp sunduğu program yarın saat 10.00’da başlayacak. Programda İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün çalışmaları konuşulacak.



Özkan Kayacan kimdir?

1974 yılında Burdur'un Tefenni İlçesi'nde doğdu. Çumra Ziraat Meslek Lisesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü'nde mezun oldu. Batman ve Tokat İl Tarım Müdürlükleri'nde Ziraat Teknisyeni, Sivas ve Antalya İl Tarım ile Antalya Zirai Karantina Müdürlükleri'nde Ziraat Mühendisi, Sivas İl Tarım Müdürlüğü'nde İl Müdürü, Kayseri İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nde Çevre Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2012 yılında Kayseri Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü olarak atandı. Halen bu görevine devam etmektedir.



Haber: Ufuk Çamdal

