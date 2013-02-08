Misafir öğrencilere Kayseri tanıtıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Kayseri İl Müdürlüğü ve Kayseri Uluslararası Öğrenci Derneği (KUDER) işbirliği ile düzenlenen etkinlik, çeşitli ülkelerden eğitim amacıyla ilimizde bulunan ve KUDER bünyesinde destek ve hizmet alan 180 misafir öğrencinin iştirakiyle gerçekleştirildi.

Organizasyon çerçevesinde 80’i orta öğretim, 100’ü üniversite öğrencisi kız ve erkek öğrencilerden oluşan, KUDER Yönetici ve Eğitimcilerinin gözetimindeki kafile, 4 otobüs ile sabah hareket edip, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Erciyes Sosyal Tesislerinde ağırlandı.

Sabah kahvaltısının ardından, kış sporları faaliyetlerine katılan Misafir Öğrenciler, kızaklarla ve kayak dersleriyle günü Erciyes Dağı’nda geçirdiler. Erciyes’te ki tesislerde de gezdirilen misafir öğrenciler öğle vaktinde mangal ve akşamüstü şehir merkezindeki bir restoranda da akşam yemeği ikram edildi. Yemek sırasında, KUDER tarafından organize edilen, Uluslararası Misafir Öğrenciler Masa Tenisi Turnuvasında dereceye giren öğrencilerin ödülleri, Gençlik Hizmetleri Şube Md. Mehmet Lütfi Turan, KUDER Yön. Krl. Bşk. Mücahit Bulut ve KUDER Yön. Krl. Sayın C. Dündar Selçuk tarafından takdim edildi. Yenilen akşam yemeği ardından Kur’an tilaveti ve yemek duası yapılarak program sona erdirildi.

Organizasyonla ilgili demeç veren KUDER Yönetim Kurulu Başkanı; “. İl Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile beraber 180 kişilik üniversite ve lise öğrencilerini kapsayan Kayseri’de ki doğal güzellikleri tanıtmak amaçlı beraber bir program yaptık. Bu programımızın içerisinde 60 ülkenin insanları beraber “Biz Bir Milletiz” sloganıyla bir araya getirdik. Destek ve katkılarından dolayı başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Suat KILIÇ ’a, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlükleri yönetici ve çalışanlarına sonsuz şükranlarımızı arz ediyoruz” dedi.