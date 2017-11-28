Mısır katliamının hesabı sorulmalı

2013’te yaptığı kanlı darbe ile Mısır’ın seçilmiş cumhurbaşkanı Muhammed Musri’yi devirerek yönetime gelen Abdulfettah Sisi zamanında terör örgütlerinin merkezi haline getirilen Sina Yarımadası’nda Cuma namazı kılan cemaat üzerine yapılan saldırı olayının Mısır tarihinin en kanlı saldırısı olarak kayıtlara geçtiğini belirten Taş, “Saldırıda 350’ye yakın Müslüman öldü, 200’e yakın Müslüman da yaralandı. Mazlumder olarak Mısır’da ibadet hürriyetine yönelik bu kanlı cami saldırısını insanlık adına şiddetle kınıyor, ölenlere Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar, Mısır halkına da başsağlığı diliyoruz. Ayrıca Mısır’da 3 yıldır hukuksuzca hapishane hayatına mahkum edilen seçilmiş cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin talebi doğrultusunda bir an önce tedavisinin yapılarak sağlığına kavuşması için Mısır hükümetini göreve davet ediyoruz.” açıklamasında bulundu.



İmam Bozdağ’ın katilleri bulunmalı



Ağrı’nın Doğu Beyazıt ilçesi Uzunyazı köyü imamı Ramazan Bozdağ’ın PKK’lı ya da kaçakçı olduğu iddia edilen şahıslar tarafından evinden çıkarılarak katledilmesine de tepki gösteren Taş sözlerine şöyle devam etti:



“Kamuoyuna yansıyan bilgiler imam Ramazan Bozdağ’ın bölgede yaygın olan sigara kaçakçılığını ihbar ettiği için tehdit edildiği, daha sonrada evinden çıkarılarak acımasızca katledildiği şeklindedir. Devletin görevlisi olarak halkı dini sorumluluklar konusunda irşat edip bilgilendirmek olan imam Ramazan Bozdağ’ın evinden çıkarılarak katledilmesi, insanlık ve hukuk adına asla kabul edilemez bir durumdur. İmam Ramazan Bozdağ’a Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz, katil ya da katillerin bir an önce yakalanarak adalet önünde hesabının sorulması için İçişleri Bakanlığını, Adalet Bakanlığını ve Ağrı Valiliğini acil göreve davet ediyoruz.”



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