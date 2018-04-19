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MMG yeni yerinde

MMG Kayseri Şubesi kısa bir süre önce Sahabiye Mahallesi’ndeki yeni yerine taşındı. Grup üyeleri çalışmalarına hız kesmeden devam edecek.

MMG yeni yerinde
Kent estetiğinin gelişimine katkı sağlamak için faaliyetlerini sürdüren Mimar Mühendisler Grubu (MMG) Kayseri Şubesi, hizmetlerine yeni yerinde devam edecek.
Sahabiye Mahallesi Kanal Caddesi No: 40 adresine taşınan grup üyeleri taşıdığı vizyon gereği her platformda çalışmalarına hız verecek.
Ziyaretler sürüyor
Diğer yandan yeni yönetim oluşturulan MMG Kayseri Şubesi’nde ziyaretler sürüyor.  Grup üyeleri Kocasinan, Talas, Büyükşehir Belediyesi’nin ardından Melikgazi Belediyesi’ni ziyaret ederek Başkan Memduh Büyükkılıç ile görüştüler.
Kayseri Gündem
 
 
 
 
 
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