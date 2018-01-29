MMO'dan TMMOB'ye Afrin tepkisi

Oda binasında düzenlediği basın toplantısında bağlı oldukları üst birlik olan Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği’nin görüşlerine katılmadıklarını söyleyen Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Ersin Fener, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türk silahlı Kuvvetlerimiz ve Özgür Suriye Ordusunun birlikte Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekatı başlatılmış ve bu harekatı güç kaybetmeden devam ettirmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlatmış olduğu bu harekat, devletimizin ve milletimizin bekasını yakından ilgilendirmekte olup, bekamızı olumsuz etkileyebilecek bu bölgedeki dış destekli terör unsurlarının bölgeden temizlenmesi, teröre ve terörist grupların insafına bırakılmış bölge ve bölge insanına barışın ve huzurun tekrar temini ve sınır güvenliğinin sağlanmasının amaçlandığı, dünyanın en insani milletinin en insani ordusu olan Türk Silahlı Kuvvetlerince açıklanmıştır. Yıllardır bölgede dış kaynaklı oyunların oynandığı, birçok bölge ülkesinin bundan ne şekilde etkilendiği ortada iken savaşın, etnik ve mezhepsel katliamların yaşandığı, insanların yurtsuz bırakıldığı, göç etmek zorunda kaldığı ortada iken bu bölgede oluşturulmaya çalışılan terör örgütleri birlikteliği ile ülkemiz ve milletimiz için çok büyük tehditler oluşturulmuşken yüce Türk Milletinin kahraman ordusunun bu harekatına tüm Türk Milleti gibi bu milletin bireyi olmaktan gurur duyan Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube yöneticileri temsilciliklerimizin yürütme kurulları ve tüm üyelerimizle birlikte destek verdiğimizi, dün olduğu gibi bugünde ve yarın da devletimizin ve milletimizin emrindeyiz” ifadelerini kullandı.

Türk Tabipler Birliği (TTB) ve TMMOB’nin düşüncelerini kendilerini bağladığının altını çizen Fener, “Son günlerde basın ve sosyal medya aracılığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yapmış olduğu bu kutlu harekatı Türk Tabipler Birliği üzerinden barış ve insani kavramlar kullanılarak eleştirilmesini, bu eksende TTB ile aynı görüşte olduğunu ifade eden bağlı bulunduğumuz Makine Mühendisleri Odasının üst birliği Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin görüşlerine katılmadığımızı, söz konusu devlet ve milletse harici tüm insan ve yapıların teferruattan ibaret olduğunu ifade eder, yüce yaratandan ordumuza ve milletimize güç vermesini dileriz” diye konuştu.

Ersin Fener'in açıklamaları oda üyeleri tarafından alkışlandı.

İHA