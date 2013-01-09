Mobeseye Takılan Kazalar

Kayseri’nin trafik yoğunluğunun en fazla olduğu yerlerde bulunan MOBESE kameraları kazaları saniye saniye kaydetti. MOBESE kameralarının kaydettiği bir görüntüde, yanındaki aracı sollamaya çalışan bir otomobil sürücüsü kavşağı son anda fark etti ancak otomobil orta refüje çıkarak takla attı.

Bir başka görüntüde ise yeşil ışığın yanmasının ardından otomobiller hareket etti ancak trafik kurallarına uymayarak kavşaktan hızlı bir şekilde geçmeye çalışan otomobil kazaya neden oldu. Kafa kafaya çarpışan otomobillerde maddi hasar meydana gelirken, sürücüler hafif yaralandı.

Bir kural ihlali de Karayolları Kavşağı'nda MOBESE kameralarına takıldı. Kırmızı ışık yanmasına rağmen kavşaktan hızla geçmek isteyen sürücü tramvayı hesaba katmayınca kaza yapmaktan kurtulamadı. Tramvayın çarpmasıyla savrulan otomobilin sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.