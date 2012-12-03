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Mobilya Fabrikası Yandı

Kayseri'de büro mobilyaları üreten fabrikada yangın çıktı. Yangın haberini duyarak olay yerine gelen fabrika sahibi, gözyaşlarına boğuldu.

Mobilya Fabrikası Yandı
Kayseri Serbest Bölge'de bulunan ve büro mobilyalarının üretildiği Gürkan Büro Mobilyaları Fabrikası'nda akşam saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede fabrikanın tamamına sıçrayan alevlere 15 itfaiye aracıyla müdahale edildi.

Yangını telefonda öğrenerek fabrikasına gelen iş adamı, gözyaşlarına hakim olamadı. Alevleri görür görmez gözyaşlarına boğulan iş adamı Hüseyin Gürkan fabrikaya girmek istedi. Kendisini teselli eden arkadaşlarının engellemelerine rağmen Gürkan, fabrikanın içinde sürdürülen yangın söndürme çalışmalarını gözyaşları içinde izledi.

Yangın, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmaların başlatıldığı bildirildi.
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