Mobilya Fabrikasında Yangın

Edinilen bilgilere göre, Organize Sanayi Bölgesi 22. Caddede bir mobilya firmasının deposunda meydana gelen olayda, saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın mobilya deposunu sardı. 25 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın gece saat 03.00 sıralarında söndürülebildi. Çıkış sebebi araştırılan yangında ölen ya da yaralanan olmazken büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (iha)