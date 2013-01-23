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Mobilya Fabrikasında Yangın

Kayseri’de, mobilya deposunda çıkan yangın büyük hasara sebep oldu. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Mobilya Fabrikasında Yangın
Edinilen bilgilere göre, Organize Sanayi Bölgesi 22. Caddede bir mobilya firmasının deposunda meydana gelen olayda, saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın mobilya deposunu sardı. 25 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın gece saat 03.00 sıralarında söndürülebildi. Çıkış sebebi araştırılan yangında ölen ya da yaralanan olmazken büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (iha)
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