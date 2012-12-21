Mobilya Kent'te Kardeş Payı

Mobilyakent ve Mobitek için Başkan Bekir Yıldız yönetiminde yapılan toplantıya Büyükşehir ve Kocasinan Belediyesi, Toki ve müteahhiti, Kaski, Elektrik Şirketi, Telekom, Kaygaz, Mobilyacılar Odası temsilcileri katıldı.

Mobilyakent ve Mobitek’in Kayseri için çok anlamlı olduğunu vurgulayan Başkan Bekir Yıldız, “ Bunlar Erciyes projesiyle denk çalışmalar haberiniz olsun. Şehre kazanım olarak, şehrin yatırımı olarak bugüne kadar şehrin en büyük yatırımı 220 milyon dolarlık Yamula Barajıdır. Arkasından mevcut haliyle Erciyes projesidir. Mobilyakent ve Mobitek de şehrimize katkı açısından önemlidir. Bölge Hastanesi de neredeyse 1 milyar lirayı bulabilecek yatırımdır. Donanımları hariç, şehirde en büyük projelerden biri olarak addedilir. Başlanılıp hayata geçtiğinde şehre olan katkısını da bu çapta hesaplamak gerekir. Devletin önemli bir yatırımıdır” dedi.

1 Milyar lirayı bulması tahmin edilen Mobilyakent ve Mobitek’in sallanacak bir yatırım olmadığının altını çizen Başkan Bekir Yıldız, “2013 sonunda 688 dükkanın tamamının, bu olmazsa minimum 400 tanesinin esnafa teslim edilmesi planlanıyor. Projelerin biran önce tamamlanması için Büyükşehir ve Kocasinan Belediyesi, Toki ve müteahhiti, Kaski, Elektrik Şirketi, Kaygaz, Telekom, Mobilyacılar Odası temsilcileriyle bir araya geldik. İşin başlaması için herkes yol bekliyor. Alt yapı için yol dendiği zaman bütün yolları birden tasarlayalım. Site başlayıp bittiğinde alt yapısıyla, doğalgazından, elektriğine, yolundan, içme suyuna, kanalizasyondan telekoma kadar yaklaşık maliyet neyse yarısını mobitek yarısını da belediyeler kardeş payı yapsın. Esnafa destek olalım kardeş kardeş paylaşalım” şeklinde konuştu.