MOBİLYA SEKTÖRÜ HAYATA DÖNDÜ

Hükümetin mobilya sektöründe faaliyet gösteren işletmelere uyguladığı yüzde 18’lik KDV oranını 3 ay süreyle yüzde 8’e indirmesi, mağazalarda fiyatların yüzde 10 oranında düşmesine neden oldu.

Alan da memnun satan da!

Hal böyle olunca durumdan hem firma sahipleri hem de vatandaşlar bir hayli memnun kaldı. Kentimizde yıllardır mobilya satışlarının mekanı olarak bilinen Eski Sanayi Sitesi’nde bu günlerde hareketlilik gözlenirken, sektör temsilcileri 3 aylık indirim sürecinin daha uzun olması gerektiği, böylece iç pazarın ciddi şekilde hareketleneceği ve istihdamın artacağı görüşünde.





“Süre uzatılmalı"

Eski Sanayi Bölgesi 3. Caddede faaliyet gösteren Serhat Mobilya’nın Satış Mağazası’nda Müdür olan Ahmet Kaya, üreticilerin KDV indirimiyle rahat bir nefes aldığını belirterek, "Şu anda mobilya satışlarında yüzde 30-40 arasında artış var. Hem düğün sezonunun yaklaşması hem de indirimden herkesin yararlanmak istemesiyle satışların bu ay ve özellikle nisan ayında daha da artacağını tahmin ediyoruz. Mağazamızda seçkin ürünlerimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Hükümetimizin bize uygulamış olduğu indirimle bizde fiyatlarımız yüzde 10 aşağıya çektik. Buna ilave olarak + yüzde 8’de biz ekledi. Dolayısıyla tüm ürünlerimizde yüzde 18’e varan avantajlı satışlarımız mevcut. Bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ediyorum. “ dedi.

Kaya, ithalatın azalması, ihracatın daha da güçlenmesi ve istihdamın artırılması için atılan adımın son derece yerinde olduğunu belirterek; “Piyasaya gözle görülür bir etkisi oldu. Cirolara bakıldığında bunu rahatlıkla görebiliriz. Fakat bu kararın 3 ay değil, daha uzun vadeli, hatta sürekli olması gerekiyor." şeklinde konuştu.







“Üretici ve tüketici için mükemmel oldu”

Ladin Mobilya’da Mağaza Şefi olarak görev yapan Mehmet Yıldırım ise KDV indiriminin ardından fiyatların en az yüzde 10 ucuzladığını belirterek, ihtiyacı olan vatandaşların biran önce mobilyalarını almasının faydalarına olacağını dile getirdi.

Uygulamanın piyasayı son derece rahatlattığını ifade eden Yıldırım şunları söyledi:

"Yaklaşık 2 aylık dönemde piyasa biraz daha hareketlenecek. Mobilyanın dönemi başlıyor. İlkbaharla beraber insanlar mobilya alıyor. Vatandaşlarımız yüzde 10 daha ucuza mobilya alacak. Yüzde 10 önemli bir rakam mobilyada. Mesela 10 bin liralık bir koltuğun yüzde 10 ucuzlaması bin lira civarında daha ucuz bir rakamla mobilya alınması demek. Bu sayede hem tüketicimiz kazanacak hem kayıt dışılığının azalmasına büyük katkı olacak, hem de firmalar biraz daha cirolarını arttıracaklar. Benim tavsiyem 2 aylık süreçte ihtiyaçlarını muhakkak alsınlar.”

Şubat ayı başında başlayan KDV indirimi uygulaması 30 Nisan 2017 tarihinde sona erecek.







“Yurt dışından bile geldiler”

Uygulamadan faydalanmak için yurt dışından bile gurbetçilerin geldiğini aktaran Mehmet Yıldırım; “Özellikle 15 Temmuzdan sonra bütün sektörde olduğu gibi mobilya sektörü de çok etkilendi. Milletimizin kafası karıştı. Ekonominin kötüye gideceği yönünde bir algı oluşturuldu. Çok şükür milletimiz bu oyuna gelmedi. Bu süreçte iş oldu. Ama tabi ki bazı beklentilerimiz vardı; bunlar gerçekleşmedi. Yine de şükürler olsun ki bugün itibarıyla iş gücü anlamında istediğimiz performansı yakaladık. Hükümetimiz 6 Şubat’ta mobilya ve beyaz eşyada KDV indirimi yaptı. Bu durum sektörümüzü o kadar güzel etkiledi ki ne kadar anlatsak az kalır. Çok mutluyuz. Fiyatlarda yüzde 10 azalma vatandaşlarımızı psikolojik olarak etkiledi. Yurt dışından bile gelenler oldu. Hala da geliyorlar. Şu ana kadar 15-20 gurbetçimize ürün sattık. Devletimize bu duyarlılığından dolayı çok teşekkür ederiz.“ şeklinde konuştu.







“Yaz sezonundan umutluyuz”

Esse Mobilya Sahibi Sezgin Karakaya’da uygulamanın hareketliği artırdığını ancak, vatandaşın sadece fiyat sorup geçtiğini söyledi.

Piyasadaki hareketliliğin suni olduğunu aktaran Sezgin; “Soran çok ama alan az. Milletin alım gücü yok. Yaz sezonu yaklaşıyor. Umutluyuz. İnşallah bundan sonrasının sektör için daha iyi olacağını umut ediyoruz” dedi.

“Devletten üreticiye, üreticiden tüketiciye destek”

Titanic Möble Sevkiyat Planlama Müdürü Haluk Korkmaz, piyasaya canlılık geldiğini aktararak; “Müşteri potansiyelimiz arttı. Satışlara illa ki etkisi oldu. Yüzde 30-35 oranında bir ciro elde edildi. Tüketici de üretici de memnun. Kış sezonu (ölü sezon)olmasına rağmen uygulama ile birlikte hareket oldu. Hareket olan yerde bereket olur. İnşallah yaz sezonunun da yaklaşıyor olmasıyla satışlar beklentilerimizin üzerine çıkar. Devlet üreticiye kolaylık sağlayınca, haliyle üretici de tüketiciye sağlıyor. Gönlümüz KDV’de indirim süresinin uzatılmasından yana.” şeklinde konuştu.

Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ