Mobilya Yüklü Kamyonda Esrar Zulası

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kayseri-Malatya D-300 karayolunun 20'nci kilometresinde risk analizine dayalı olarak yapılan uygulamada, içerisinde şüpheliler M.T. ve R.K.'nin olduğu mobilya yüklü kamyonun durdurulduğu bildirildi. Açıklamada, "Şüphelilerin risk profiline göre şüpheli beyanlarda bulunmaları üzerine araçta yapılan aramada, mobilyaların altına gizlenmiş vaziyette 6 adet çuval içerisinde toplam daralı ağırlığı 31 kilo 104 gram gelen esrar maddesi ele geçirilmiştir. Şüpheliler M.T. ile R.K. çıkarılmış oldukları adli makamlarca tutuklanmışlardır" denildi.



Öte yandan, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda yapılan uygulamada ise 10 kilo 650 gram esrar maddesi bulunduğu bildirildi. Açıklamada, "Şehirler arası otobüsten inerek bir araca 1 adet valiz ile bindiği tespit edilen şüpheli M.S. ile aracın sürücüsü olan şüpheli Ş.S. durdurularak aracın bagajında yapılan aramada, şifreli valiz içerisinden 2 adet paket halinde toplam daralı ağırlığı 10 kilo 650 gram gelen esrar maddesi, valiz üzerinden otobüs firmasına ait 0996778 seri, 41 koltuk numaralı etiket ve yolcu otobüsünün 41 numaralı koltuğu önünde bulunan koltuk filesinden şüpheli M.S. adına düzenlenmiş 290819 seri, 41 koltuk numaralı yolcu bileti ele geçirilmiştir. Şüpheliler M.S. ile Ş.S. çıkarılmış oldukları adli mercilerce tutuklanmışlardır" ifadelerine yer verildi.(iha)

