MOBİTEK Projesi Ankara’da konuşuldu

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Mali İşbirliği ile finanse edilen, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen MOBİTEK Projesi’nin Teknik Yardım Bileşeni 2.Proje Yönlendirme Komitesi toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantıya; ORAKAB’ın Başkanlığını yürüten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanı sıra, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nı temsilen Mehmet Ali Yılmaz, Ümit Erol ve Ayşegül Hacısalihoğlu, ORAKAB Müdürü Yusuf Orhan, Teknik Yardım Bileşeni Takım Lideri Vicente Lopez, Erciyes KSS Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanvekili Şaban Sözduyar ve Mobilyacılar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Sarıkaya katıldı.



Birlik Başkanı ve Kocasinan Belediyesi Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, toplantının içeriği hakkında bilgiler vererek, “ 9,6 Milyon Avro bütçeli MOBİTEK Projesi çerçevesinde, yapmış olduğumuz çalışmaları tek tek ele alırken, bundan sonra gerçekleştirilecek faaliyetlerinde değerlendirmesini yaptık. Projenin inşai faaliyetleri yaklaşık 8 ay önce tamamlandı. Teknik yardım bileşeni faaliyetleri ise 30 Eylül’de sona erecek. Makine ve ekipman ihaleleri sonuçlandı ve alımlar Nisan ile Mayıs ayında gerçekleştirilecek. Küçük ölçekli KOBİ’lerin, orta ve büyük ölçekli işletmeler haline gelmesini ve onların yurt dışındaki pazara açılmasını sağlayacak olan MOBİTEK Projesi, tamamlandığında mobilya sektörünün nabzını tutacak” ifadelerini kullandı.



MOBİTEK’in şimdiden Türkiye’ye örnek olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Şehrimize gelip de bu projeleri yerinde inceleyen iş adamları ve belediye başkanları, kendi şehirlerine aynısını uygulamak istiyorlar. Şehirler içerisinde örnek olmak çok gurur verici. MOBİTEK Projesi, yakın zamanda şehrin ticari kalitesini artıracak ve tüm Türkiye’de ses getirecek. Katkılarından dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.Gerçekleştirdiğimiz toplantının ülkemiz, şehrimiz ve ilçemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.