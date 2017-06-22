Müftü Güven Kadir Gecesi’nin önemini anlattı

Müftü Güven Hunat Cami’ndeki konuşmasında Kadir Gecesi’nin günahlardan, hatalardan, kusurlardan dolayı Yüce Allah’a tevbe ve istiğfar etme gecesi olduğunu belirterek; “Bu gece, kadir ve kıymetin, onur ve değerin başka yerlerde arandığı, gafletle geçen, günahla kirlenen günlerin, ayların, yılların ve dahi bir ömrün affı için bizlere verilen büyük bir fırsattır.” dedi.

Bu gece, Kur’an-ı Kerim’in 97. Sûresi olan ‘Kadir Sûresi’nden öğrendiğimiz üzere, melekler ve özellikle de Cebrail aleyhisselam, her bir iş için yeryüzüne indiklerini anlatan Müftü Güven şunları söyledi:

“Hz. Cebrail, sadece peygamberlere vahiy getirmek için gönderildi; ama Peygamberimizin vefatından sonra, her Kadir Gecesi’nde, Kur’an’ın gönderilişi hürmetine yeniden iner yeryüzüne. İman etmeliyiz ki şu anda melekler aramızda dolaşıyorlar, bizleri görüyorlar. Bizlere esenlik diliyorlar. Halimizi, durumumuzu Rabbimize arz ediyorlar. Ve bizlere şahitlik ediyorlar. Bundan daha güzel bir ikram, bundan daha güzel bir müjde var mıdır acaba bizler için?”

“Kadir Gecesi’nde kendimizi hesaba çekmeliyiz!”

Kıymeti bilinerek tan vakti ağarıncaya değin bu gecenin ibadet ve taatle, af ve mağfiretle geçirilmesini tavsiye eden Müftü Güven şöyle devam etti:

“Bizler, bu gece büyük bir muhasebe yapıp kendimizi hesaba çekmeliyiz. Bunu yaparken de kesinlikle riyadan ve kibirden uzak olmak zorundayız. ‘Bu Ramazan’da neler kazandım? Gelecekte bugünden daha güzel olarak neler yapmalıyım?’ diye kendimizi sorgulamalı ve hayırlı başlangıçlar için güzel kararlara varmalıyız. Devamlı tefekkür halinde olmalıyız. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in zikrettiğimiz o meşhur duasını dilimize vird edinip kalbimize yerleştirmeliyiz. Bu gece, sabaha kadar yapacağımız ibadet ve taatlerimizde, dua ve niyazlarımızda, zulme uğrayan, memleketleri işgal altında olan, yalnızca Yüce Mevla’nın rızası için gayret gösteren kardeşlerimizi de unutmamalıyız.”

Müftü Güven, sohbetini gecenin ruhunu yansıtan dualar ederek tamamladı.

Kurum Haberi

