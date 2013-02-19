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Müftülük Personeline İnternet Güvenliği Semineri

Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline “İnternet Güvenliği ve Sosyal Medyada Çocukları ve Gençleri Bekleyen Tehlikeler ve Çocuk Suçluluğu” semineri verildi.

Müftülük Personeline İnternet Güvenliği Semineri
Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından, Serçeönü Mahallesi Çınar Camiinde, Kocasinan Müftülüğü personeline yönelik yaklaşık 150 kişinin katılımıyla tek oturum halinde “İnternet Güvenliği ve Sosyal Medyada Çocukları ve Gençleri Bekleyen Tehlikeler ve Çocuk Suçluluğu” konularında bilgilendirme semineri verildi.
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