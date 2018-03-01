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Muhasebeciler Başkan Çelik’i ziyaret etti

Kayseri Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Üyeleri 1-7 Mart Muhasebeciler Haftası nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti. Başkan Çelik, ziyarette tüm muhasebecilerin haftasını kutladı. 

Muhasebeciler Başkan Çelik’i ziyaret etti

Kayseri Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Anfer Yılmaz, yönetim kurulu üyeleri ile yapmış olduğu ziyarette odalarının çalışmalarıyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’e bilgi verdi. Hafta vesilesiyle Başkan Çelik ile istişarede bulunmak istediklerini ifade eden Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi’nin yoğun çalışmaları nedeniyle de kolaylıklar diledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek muhasebeciliğin çok önemli bir meslek olduğunu vurguladı. Başkan Çelik, ziyaret vesilesiyle muhasebeciler haftasını tebrik etti.

Ziyarette Başkan Mustafa Çelik’in yakasına haftanın anlamını içeren kokart takıldı.
 
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