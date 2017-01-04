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Muhasebeciler ve mali müşavirlere dönem sonu semineri

Kayseri Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) tarafından, oda üyelerine yönelik 'Dönem sonu işlemlerin vergisel boyutu' konulu seminer düzenlendi.

Muhasebeciler ve mali müşavirlere dönem sonu semineri
KSMMMO Konferans Salonu'nda düzenlenen seminer hakkında bilgiler veren KSMMMO Başkanı Anfer Yılmaz, "Bugün üyelerimize dönem sonu işlemleri ile ilgili olarak seminer düzenliyoruz. Dönem sonu işlemleri bizim mesleğimizde çok önemli bir yeri bulunmaktadır. Yıl içerisinde yaptığımız işlemlerin kontrolü sağlanmaktadır. Bu seminer sayesinde üyelerimize unutulan işlemleri tekrar hatırlatmayı amaçlıyoruz" dedi.
Seminere konuşmacı olarak katılan Yeminli Mali Müşavir Murat Yıldız da, "Bugün dönem sonu işlemlerin vergisel boyutu hakkında bilgiler vereceğiz. Bu kapsamda meslektaşlarımıza ve mükelleflere dönük olarak bu konuda özellikle dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler vereceğiz. 2016 yılı vergisel değişikliklerin sıklıkla yaşandığı, özellikle yatırım ortamının iyileştirilmesi anlamında ciddi değişikliklerin yapıldığı bir yıl oldu" ifadelerini kullandı.
İHA
 
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