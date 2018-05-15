Mühendislik-Liderlik konferansı Bilim Kahramanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Semahat Demir, Abdullah Gül Üniversitesinde (AGÜ) ‘Mühendislik ve Liderlikte Kariyer’ konulu konferans verdi.

Prof. Dr. Demir Rektörlük Konferans Salonu’nda verdiği konferansta bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik konularına değindi. Her bilim insanının yayın yaptığını, bu yayınların akran gruplarına ulaştığını belirten Prof. Dr. Demir, bu yayınların halka, endüstriye, şirketlere ve daha geniş çevrelere ulaştırılması gerektiğini söyledi.

Kendi yaptığı çalışmalardan örnekler veren Prof. Dr. Demir, “Örneğin benim yaptığım çalışmalardan biri Amerikan kongresine ulaşmaktı. Hepimizin, bilim üzerine çalışan kimselerin, çalışmalarını paylaşması gereken yerler halk, çevre, endüstri, kanun yapıcılardır” dedi.

Bilim Kahramanları Derneği olarak yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgiler de veren Demir bilim, bilimsel düşünce ve bilimsel farkındalığın toplumun her kesiminde yayılması ve teşvik edilmesi için çalışmalar yaktıklarını, çocuk ve gençlerin erken yaşta bilimle buluşmalarını sağladıklarını anlattı.

Bilimsel üretim süreçlerini ve bilim insanlarını desteklemek., çocuk ve gençlerin, 21. yüzyıl becerilerine sahip, üretken ve duyarlı dünya vatandaşları olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacında olduklarını dile getiren Demir, dernek olarak toplumun yaşam kalitesini arttırmaya ve gezegenin sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik bilimsel çalışmalar yapmak amacında olduklarını da sözlerine ekledi.

Konferansa AGÜ’den öğrenciler, akademisyenler ve çeşitli liselerden öğrenciler katıldı.

İHA



