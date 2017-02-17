Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde FETÖ parmağı

Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının öldüğü helikopter kazasında manipülasyon yaptığı iddiasıyla yargılanan dönemin Şube Müdürü FETÖ'den tutuklandı.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde FETÖ parmağı
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından FETÖ/PYD örgütünün kriptolu programı ByLock’u kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 15 polis, ifadelerinin ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

ŞUBE MÜDÜRÜ VE 9 KİŞİ TUTUKLANDI

Mahkeme heyeti, aralarında Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun yaşamanı yitirdiği helikopter kazasını, verdiği yanlış bilgi ile manipüle ettiği öne sürülen dönemin İstihbarat Şube Müdürü ve daha sonra Kayseri Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Ali Orhan Dinç ile Gazi Huylu, Hamit Dişli, Süleyman Güzeldemirci, Etem Çamcı, Mehmet Bezgin, Osman Karaman, Osman Gişi, Murat Doğan ve İrfan Soner Yiğit çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı.

Mehmet Y., Erhan E., Mahmut Y., Mustafa A. ve Ahmet E. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
ensonhaber.com
İlgili Galeriler
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.