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Muhsin Yazıcıoğlu olayını örtbas eden FETÖ'cü yakalandı

Muhsin Yazıcıoğlu olayını örtbas eden FETÖ'cü istihbarat müdürü yakalandı

Muhsin Yazıcıoğlu olayını örtbas eden FETÖ'cü yakalandı
 2009 yılında meydana gelen ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybettiği helikopter kazasını örtbas eden dönemin istihbarat şube müdürü FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

Kayseri’de TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan FETÖ/PDY operasyonu kapsamında, Kayseri Emniyet Müdürlüğünde çalışan ve ihraç edilen 17 personel ile ilgili olarak devam eden soruşturma kapsamında, şahısların cep telefonlarında, terör örgütü üyeleri tarafından kullanılan haberleşme programı ‘bylock’ tespit edildi. Çıkarılan arama kararı ile şahıslardan 11’i evlerinde yakalandı, 6’sının ise firari olduğu bildirildi. Yakalananlardan A.O.D.’nin de, 25 Mart 2009 tarihinde, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybettiği helikopter kazasını verdiği yanlış bilgi ile manipüle eden dönemin Kayseri Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü olduğu öğrenildi.

İHA

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