“Muhtarlarla istişare içindeyiz”

Mahalle muhtarlarının yerel alanda beklentilerin, eksikliklerin ve istenilenlerin neler olduğunu en iyi bilen ve takip eden kişilerin olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, belediye ile muhtarların işbirliği ve dayanışma içinde çalışmanın mahalleliye hizmet olarak yansıdığını belirtti.



Belediye olarak geri dönüşüm de örnek ve referans gösterildiklerini bunda mahalle muhtarlarının büyük katkısı olduğunu kaydeden Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:



“Mahalle muhtarını bir araya getirerek hem iş görüşmesi yaptık hem de birçok konuyu gündeme getirerek fikirlerini aldık. 2017 yılı yatırımlarını mahalle bazında değerlendirdik ve 2018 yılı tarımları hakkında bilgilendirme yaptık. Muhtarlarımız belediyemizden istekleri sosyal ve spor tesisleri ile sanat ve meslek edindirme kurs yerleri ile açık alan spor merkezleri oldu. Önceleri yol, asfalt ve kaldırım talep eden muhtarlar şimdi kapalı yüzme havuzu, spor tesisleri, kapalı semt pazaryerleri ve doğa temalı parklar istemektedirler. Melikgazi Belediyesinin yatırım ve hizmetleri sonucu ilçenin fiziki yapısı değiştiği gibi, bireylerin sosyal ve yaşam tarzlarında değişmiştir. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi; ‘Nereden nereye’. Hizmet çıtası yüksek olan bir belediye de muhtarlar toplantısı daha nezih ve yapıcı olmaktadır. Bu toplantı da muhtarlarımıza Melikgazi İletişim Merkezi’ni tanıttık ve gezdirdik. Hem bilgilendirdik hem de uygulamasını bizzat tanık olarak mahalle sakinlerine anlatmalarını istedik ”



Büyükşehir Belediyesi, Kaski, Kcetaş, Kayserigaz, Otobüs işletmesi ile Melikgazi Belediye Daire Müdürlerinin katıldığını toplantıda Başkan Büyükkılıç, toplantı öncesi muhtarlara belediye yemekhanesinde öğle yemeği ikramında bulundu.