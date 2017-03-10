MÜSİAD üyeleri gelecekten umutlu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD ) Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen programda işadamları ile Afganistan eski Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanı Prof. Dr. Anwar Ul Haq Ahady ile bir araya geldi.

Teşkilat yapısı ve çalışmaları hakkında bilgiler veren Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu, “MÜSİAD Türkiye’de 1990 yılında başkaldırı olarak kuruldu. Türkiye’de bir grup elit kendisini ülkenin sahibi olarak değerlendirir. Çoğunluk Müslüman Sünni çoğunluğun söz sahibi olmasına izin vermezlerdi. Ta ki 1980’lerden sonra muhafazakar kesim iktisadi, ticari, siyasi, sosyal her alanda kendini gösterip ‘biz de bu ülkenin asli unsuruyuz’ diyene kadar. 1990’da da iş dünyası kanadında daha önce farklı işadamları dernekleri hükümetlere ültimatomlar verirken MÜSİAD gibi bir oluşum ülkenin asıl sahiplerinin, çoğunluğun temsil edildiği yapıyla karşısına çıkıyor. Çeyrek asrı geçti, şuanda Türkiye’de ve dünyada 11 binden fazla üyeye, 50 binin üzerinde işletmeyi temsil eden bir yapıya sahip. Dünya üzerinde ise 80’den fazla ülkede 160’dan fazla noktada temsil ediliyor. Türkiye’de de 81 ilde 86 noktada temsil ediliyor. Kayseri bu noktada önemli bir temsil noktasıdır. Sayın cumhurbaşkanımız da bu noktada MÜSİAD’ın daha etkin bir rol alması için desteklerini ve tavsiyelerini bizden esirgemiyor. MÜSİAD tabi ki işadamları derneği. Baktığınızda bu dönemlerde savaşlar silahtan ziyade parayla, ekonomiyle, ekonomik güçle yapılıyor. Bir ülkeye zarar verilmek istenirse öncelikle ekonomiyle baltalanmak isteniyor. Bu noktada güçlü olmak için birlikteliğimizi artırmamız gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti üzerinde baktığımızda çoğunluğu turizmi, ticareti baltalamak üzere yapılan terör faaliyetleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Ama genel merkezimiz organizasyonuyla yapılan Satın Alma Müdürleri Endeksi’miz var (SAMEKS). Satın alma müdürleri geleceği planlayan yöneticiler olduğu için ülkenin ve ekonominin geleceği onlardan öğrenilmesi gelecek için daha doğru tahmin edinebilmemize sebep oluyor” ifadelerini kullandı.

Afganistan ile daha güçlü ekonomik işbirliği yapmak istediklerini dile getiren Olgunharputlu, “Son dönemde biraz gerileme olmakla beraber Şubat ayı değerleri Türkiye için olumlu ve Mart ayında daha da olumlu hale geleceğini gösteriyor. MÜSİADlı işadamları gelecekten umutlu. İnşallah bu umudumuzu Afganistan ile olan kadim bağlılığımızı ticari olarak da daha güçlü ekonomik işbirlikleri yaparak daha güzel günlere beraber adım atacağımızı ümit ediyorum” dedi.





Düzenlenen programda konuşan Afgan Millet Partisi Genel Başkanı ve eski Maliye Ticaret ve Sanayi Bakanı Prof. Dr. Anwar Ul Haq Ahadyise “Gerçekleşen terör olaylarının hedeflerinden biri de Türkiye’ye ekonomik anlamda zarar vermektir. İnanıyoruz ki güçlü bir Türkiye devleti var. İnşallah bütün bu problemleri aşacaktır, daha da büyümeye ve kalkınmaya devam edecektir” dedi.

Son dönemlerdeki terör olaylarının hedeflerinden bir tanesinin ekonomi olduğunu vurgulayan Ahady, “Afganistan zaman zaman üzücü olaylar yaşıyor. Bugün de üzücü olayların yaşandığı bir gün. Kabil’de iki saldırı olduğunu birisinin emniyet görevlilerince yakalandığını, ikincisinin maalesef gerçekleştirildi. Afganistan Cumhuriyet Hastanesi’nde gerçekleştiğini, 30 kişinin hayatını kaybettiğini yaklaşık 50 kişinin yaralandığını öğrendik. Zaman zaman böyle olaylar yaşanıyor Afganistan’da. Maalesef son zamanlarda Türkiye’de de böyle olaylar yaşanıyor. Bu da bizi hem devlet olarak hem toplum olarak çok etkiliyor. Ama tek çaremiz mücadele etmektir. Sadece Afganistan’ın değil Türkiye Cumhuriyeti’nin de terörle mücadele etmesinden başka çaresi yok. Teslim olamayız. Son 15-16 seneye baktığımızda Türkiye’nin gerçekten ekonomik anlamda çok güzel adımlar attığını görebiliriz. Pek çok ülkeden daha iyi duruma geldi. Ama gerçekleşen terör olaylarının hedeflerinden biri de Türkiye’ye ekonomik anlamda zarar vermektir. İnanıyoruz ki güçlü bir Türkiye devleti var. İnşallah bütün bu problemleri aşacaktır, daha da büyümeye ve kalkınmaya devam edecektir” diye konuştu.

İHA







İHA