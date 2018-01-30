Müslüman/Türk Kayseri’nin kurucusu MELİK MEHMET GAZİ

Anadolu... Münbit Hilal olarak adlandırılan bölgenin kuzeyinde yer alan ve ilk yerleşim yerlerinden birisi olarak insanoğlunun her dönem ilgisini celbeden bu coğrafya, tarihin ilk dönemlerinden itibaren göçler almıştır. Ege göçleri ile başlayan bu süreç, Pers istilası, Büyük İskender ve nihayetinde Roma hâkimiyeti ile devam etmiştir. Türklerin, Anadolu’ya ilgisi Roma döneminde başlayıp İslam’ın doğuşundan hemen önce 395 yılına kadar uzanmaktadır. Avrupa Hunları iki başbuğ komutasında Kafkasya üzerinden Doğu Anadolu’ya girerek Malatya ve Çukurova üzerinden Kudüs’e kadar uzanan bir akın yaptılar. Dönüşte, Kayseri de ilk defa Türklerle tanıştı. Fakat Türklerin ananevi yağma akınlarından olan bu harekâtta herhangi bir yerleşme gerçekleşmedi. İslam ordularının büyük fütuhatından Anadolu da nasibini aldı ve özellikle Emeviler ve Abbasiler döneminde Anadolu’nun en batısına kadar olan saha akınlara sahne oldu. Ancak İslam hâkimiyet sahasının Elbistan’ın kuzeyi ve batısında kalıcı olamadığı açıktır. Anadolu’da hala yaşatılan Seyyid Battal Gazi’nin destanlaşan fütuhatı işte bu dönemin hatırasını milletimizin hafızasına nakşetmiştir. Türklerin, Anadolu’yu yurt tutmak amacıyla akınları ise XI. yüzyıldan itibaren başladı. İklimirum veya Biladırum, yani Roma ülkesi olarakadlandırılan Anadolu’yu yurt tutmak amacıyla Oğuz akınlarının başlaması 1015’e kadar uzanmaktadır. Dünya tarihinin seyrini değiştirmesi açısından Anadolu’ya gerçekleşen büyükOğuz muhacereti yeni bir başlangıcı müjdelemekteydi. Kutlu bir Cuma günü, 1071 yılının 26 Ağustos’unda Malazgirt Ovası’nda Doğu Roma İmparatorluğunu Türk’e secde ettiren Sultan Alp Arslan kıyamete kadar Türklerin olacak bir yurdu açmaktaydı. “Biz bu ülkeleri silah kuvveti ile almış temiz Müslümanlarız ve bid’at nedir bilmeyiz. Bu sebeple Allah, Türkleri aziz kıldı.” diyen Sultan Alp Arslan’nın diktiği bir gül Malazgirt’te tomurcuklanmaktaydıve açması uzun sürmeyecekti. Merhum Osman Turan’ın ifade ettiği gibi “SultanAlp Arslan, Anadolu’da Türk vatanının kurucusu ve garp Türklüğünün atasıdır.”Sultan Alp Arslan, esir ettiği ve kendisi tarafından serbest bırakılan DoğuRoma (Bizans) İmparatoru Romanos Diogenes’in işkence ile öldürüldüğühaberini alınca “Romalıların Allah’ı yoktur. Romalılar ile Selçuklular arasında imzalanmış olan dostluk ve ittifak yemini bugün bozulmuş oldu” diyerek, yaptığı antlaşmanın hükmünün kalmadığını ilan etti ve “kılıç hakkı” geleneği gereği olarak “fethedilen toprak fethedeninmalıdır” telakkisiyle komutanlarını Anadolu’nun fethiyle görevlendirdi. Emir Saltuk, Erzurum havalisini; Emir Artuk Bey, Mardin, Diyarbakır ve Harput civarını; Emir Danişmend, Kayseri, Sivas, Tokat, Niksar ve Amasya civarını; Emir Çavuldur, Maraş çevresini ve Emir Mengücek, Erzincan, Kemah ve Divriği yöresini fethetmekle görevlendirilmiştir.Emir Danişmend Gazi, 1080 – 1085 aralığında Sivas merkezli olarak DanişmendlilerBeyliği’ni kurdu. “Danişmend” bir unvan olup günümüzdeki karşılığı“danışman”dır. O veya babası büyük ihtimalle hükümdar danışmanlığı yapmaktaydı.Büyük Arap tarihçisi İbnül Esir, Danişmend Gazi’nin Türkmenleremuallimlik yaptığını ve sonradan hükümdarlığa yükseldiğini kaydetmektedir.Onun gerçek isminin Taylu, Ahmed veyaGümüştekin olduğu konusunda bir ihtilaf mevcut olmasına rağmen akla en yatkınolanı Gümüştekin Ahmed olmasıdır. Çünkü Türkler İslam’ı kabul ettikten sonra eski isimlerinin yanında bir de İslamî isim almışlardır. Tuğrul Bey’in Mehmet, Çağrı Bey’in Davut ve Sultan Alp Arslan’ın Muhammed ismini alması bunun güzel misalleridir. DanişmendGazi’nin soyu bazı kaynaklarda Seyyid Battal Gazi veya Bizans ile yapılan birsavaşta şehit düşen büyük İslam mücahidi Malatya emiri Ömer bin Ubeydullah’adayandırılmaktadır. Hatta Danişmend Gazi’nin hayatını ve fütuhatını anlatanDanişmendname, Battal Gazi Destanı’nın devamı niteliği taşımaktadır. Bununsebebi Danişmend Gazi’nin de Haçlılar karşısında gerçekten destan yazmış olmasıdır.Ancak yapılan araştırmalar onun Türk soylu olduğunu ispatlamaktadır.1080 – 1085 aralığında beyliğini kuran Danişmend Ahmed Gazi, aynı dönemiçerisinde Kayseri’yi de içerisine alan Kapadokya bölgesini fethetti. 1097’deise Danişmendlilerin önemli merkezlerinden Niksar alındı ve akabinde 1098’de Bayburt fethedildi. Danişmend Gazi’nin ilk büyük zaferi onun Malatya’yı kuşattığı sırada şehre yardıma gelen Antakya Haçlı Kontu Bohemond’u ağır bir mağlubiyete uğratarak esir ettiğisavaştır. Bu Müslümanların Haçlılar karşısındaki ilk önemli başarısıydı veMüslümanların yere eğilen başlarının tekrar doğrulmasını sağladı. 1101’deAnadolu’ya giren üç Haçlı ordusu da Türkiye Selçuklu hükümdarı SultanI. Kılıç Aslan ve Danişmend Ahmed Gazi’nin ittifakıyla birleşen Türklerin kılıçları altında erimekten kurtulamadı. Danişmend Ahmed Gazi, 18 Eylül 1102’de Ermeni Gabriel idaresinde bulunan Malatya’yı sonunda almayı başardı. Ancak, Danişmend Ahmed Gazi’nin 1103’teBohemond’u serbest bırakması Sultan Kılıç Arslan’la arasının açılmasına sebep oldu ve Maraş’ta yapılan muharebeyi kaybeden Danişmend Ahmet Gazi’nin itibarı sarsıldı. Danişmend Gümüştekin Ahmed Gazi, 1104’te Sivas’ta vefat etti. Niksar’da bulunan türbesi ziyaretgâh haline gelen Danişmend Gazi’nin hatırası hala bu topraklarda yaşamayadevam etmekte ve ehlisalip karşısında Müslüman Türk direncinin bayraklaşankahramanlıklarının öncülerinden birisi olarak tazimi hak etmektedir.Danişmend Gümüştekin Ahmet Gazi’nin vefatından sonra yerine geçen oğlu Emir Gazi, Türkiye Selçuklularına bağlı hareket eden bir beylik devraldı. Ancak, 1107’de Kılıç Arslan’ın Büyük Selçuklularla yaptığı bir savaşta Habur’da şehit olması üzerine Anadolu’da dengelerdeğişti. Emir Gazi, aynı zamanda damadı olan, Sultan I. Mesut’un Türkiye Selçuklu tahtına çıkmasına ve kardeşlerini ortadan kaldırmasına yardım etti. Haçlılar karşısındakahramanlıklarıyla ün kazanan Artuklu Belek Gazi ile anlaşmazlık yaşayan Emir Gazi, Malatya hâkimiyetini bu şanlı Türk komutanına kaptırdı. Ancak Belek Gazi’nin vefatıyla Sultan Mesut’un da yardımıyla Malatya’yı geri alan Emir Gazi, Anadolu’nun en büyük gücü haline geldi. Böylece içeride huzuru sağlayan Emir Gazi, tekrar gaza faaliyetlerine yöneldi. 1130’da Çukurova’ya giren Emir Gazi, Anazarba Savaşı’nda Haçlılara çok ağır bir mağlubiyet yaşattı. Savaş meydanını dolduran Haçlı cesetlerinin arasında Antakya Kontu II. Bohemond dabulunmaktaydı. Babası Danişmend Gazi, I. Bohemond’u esir alırken, ilginç bir tevafuklaoğlu Emir Gazi de II. Bohemond’un kellesini aldı ve bir zafername ile Abbasihalifesi ve Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Sencer’e gönderdi. Ermeniler ve Trabzon Rum hâkimini ezen Emir Gazi daha sonra batıya doğru fütuhata girişerek Bizans’tan Kastamonu dâhil olmak üzere bir çok yeri ve Karadeniz sahillerini aldı. Emir Gazi’nin Haçlılar, Ermeniler ve Bizans İmparatorluğu karşısında aldığı bu büyük zaferler neticesinde Abbasihalifesi Müsterşid Billah ve Büyük Selçuklu Sultanı Sencer kendisine nevbet, altın gerdanlık, altın asa ve dört siyah sancakla birlikte “Melik” unvanı tevcih ederek onun Anadolu hâkimiyetini tasdik ettiler. Ancak Emir Gazi hasta yatağında olduğu için merasim yapılamadı ve Emir Gazi birkaç gün sonra 1134’te vefat etti. Türbesi Pınarbaşı ilçesinde, Zamantı Kalesi’nin eteklerinde Melik Gazi köyündedir. Bu türbe günümüzde yatır ve ziyaretgâh haline gelmiştir.Emir Gazi’nin vefatı üzerine Selçuklu Sultanı ve halifenin elçileri “Melik”unvanını tahta çıkan oğlu Mehmet / Muhammed Gazi’ye tevcih ettiler. Melikunvanı Danişmendlilerin doğrudan Büyük Selçuklulara bağlı olduğunu ve sadece onlardan emir alacağını ifade etmekteydi. Oysaki aynı dönemde Türkiye Selçukluları, Irak Selçukluları aracılığıyla Büyük Selçuklulara bağlıydı. Melik Mehmet Gazi ilk olarak Bizansİmparatorluğu ile uğraştı. Bizans İmparatoru Ioannes, Sultan Mesut’un yardımıylaKastamonu’ya girmişti. Ancak Melik Mehmet Gazi, eniştesi Sultan Mesut’urazı ederek bu ittifakın bozulmasını sağladıktan sonra Kastamonu ve Çankırı’yı geri aldığı gibi Karadeniz sahilleri ve Sakarya boylarına kadar olan yerleri de fethetti. 1137’de Ermenilerin elinde olan Göksun ve Şublas kalelerini kuşattı. 1139’da Çukurova yöresine sefere çıkanMelik Mehmet Gazi, Bizans’ın elindeki dağ kalesini aldı ve bölgede güvenliğisağladı. Ardından kuzeye yönelerek Karadeniz sahilinde yer alan Kasinosülkesini fethetti. Danişmendli Melik Mehmet Gazi’nin bu faaliyetlerinden rahatsız olan Bizansİmparatoru İoannes Komnenos, 1139 – 1140’ta büyük bir ordu ile Danişmendlilerineski merkezleri Niksar’ı kuşattı. Ancak Türklerin müthiş direnişi karşısındabaşarı sağlayamayan İoannes muhasarayı sonlandırmak zorunda kaldı ve dönüşyolunda Türkler ordusuna ağır kayıplar verdirdi. Melik Mehmet Gazi, 1141’deHaçlılar ile mücadelesini sürdürdü ve Maraş bölgesinde bazı kaleleri fethetti.Melik Mehmet Gazi vefat ettiğinde Fırat’tan Menderesin kaynağına kadaruzanan geniş bir alana hükmetmekteydi. Bizans, Haçlılar ve Ermenilerle başarıylamücadele etmiştir. O babası ve dedesi kadar büyük zaferler elde edemese debeyliğinin gücünü korumayı başarmıştır. Onun vefatından sonra beyliği kısa süreiçerisinde yıkılacaktır. Şer’i şerife bağlı ve bu konuda hassasiyet taşıyan Melik Mehmet Gazi,dönemin müellifleri tarafından adil, tedbirli, basiretli, içki içmeyen, Müslümanhalka karşı müşfik ve adaletli, gayrimüslimlere karşı da şefkatli birhükümdar olarak tarif edilmektedir. Ancak özellikle Bizans ve HaçlılardanMüslüman tebaasına karşı gerçekleşen saldırılara misliyle karşılık vermesi degöz ardı edilmemelidir. Melik Mehmet Gazi dindarlığı ve hayırseverliğiyle detanınmıştır. Merhum Mükrimin Halil Yinanç onun hakkında “Melik Mehmet GaziAnadolu’nun kibâr-ı mülûkundan olup Bizans imparatorunu ve ehlisalip prensleriniperişan etmişti” demektedir. Bizanslı Niketas Khoniates, “Daııişmendli MelikMehmet Gazi’den “Bizans şehirlerinin en tehlikeli düşmanı, cesur ve dik başlıkimseler olan Danişmendlilerin hükümdarı” diye bahsetmektedir.Kayseri, 1067 yılında büyük Türk komutanı Afşin tarafından geçici olarakilk defa fethedilmiştir. Ancak kendisi de Kayserili olan Romanos Diogenes bir yılsonra şehri geri almıştır. Malazgirt’ten sonra Türk akınlarıyla yüz yüze kalanKayseri’yi muhtemelen önce Selçuklular almış, ardından kentin hâkimiyetiDanişmendlilere geçmişti. Ancak hem Türklerin kendi aralarındaki çekişmelerhem Türk – Bizans mücadelesi hem de Haçlı istilası sırasında Kayseri şehri denasibini alarak harap olmuştur.Danişmendliler başlangıçta Sivas, Niksar ve Malatya’yı başkent olarakkullanmışlardır. Melik Mehmet Gazi, kendisine Kayseri’yi başkent olarak seçmişve şehri tekrar ayağa kaldırmıştır. O önce harap olan surları tamirle işe başlayarakKayseri Kalesi’ni yeniden ayağa kaldırdı. Ardından şehrin imarına girişen MelikMehmet Gazi, şehrin Müslüman dokusunun oluşmasının temellerini attı. Şehir merkezine inşa ettirdiği camii etrafında Kayseri, Müslüman bir kimlik kazandı. Melik Mehmet Gazi’nin yaptırdığı en önemli eser şüphesiz ki Camii Kebir veya Sultan Camii olarak da tanınanKayseri Ulu Camii ve külliyesidir. Şehrin merkezinde yer alan Kayseri camilerininen eskisi ve en güzeli olan 1134 – 1143 arasında inşa edilen Kayseri Ulu Camii,sonradan Selçuklu Devleti’nin hükümdarı I. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında 1205tarihinde Melik Mehmet Gazi’nin yeğeni Yağıbasan oğlu Muzaferüddin Mahmudtarafından tadil ve tamir edilmiştir. Caminin kuzey duvarının üzerindekimermere çok kalın sülüsle yazılı dört satırlık bir kitabe konulmuştur. Camiidikdörtgen planlı olup kemer ayağına dayandırılan çatılı, taş kaplamalı, ikikubbeli bir eserdir. Tuğla minaresi yüksek ve kalın inşa edilmiştir. Kıymetli bir sanateseri niteliğindeki ayetlerle süslü ahşap minberi çok güzeldir. Hemen bitişiğindeinşa edildiği bilinen medrese ile külliye niteliği göstermekteydi. Maalesef MelikMehmet Gazi’nin inşa ettirdiği medrese günümüze ulaşmamıştır. Külliye’nindiğer parçası olan ve Melik Mehmet Gazi’nin medfun bulunduğu türbe ise UluCamii’nin güney kısmında bulunmaktadır. Evliya Çelebi de Seyahatnamesi’ndeKayseri Ulu Camii’nin şehrin en eski camisi olduğundan ve minaresinin eşsizliğindenbahsetmektedir. Melik Mehmet Gazi’nin Kayseri’de birçok dükkân ve konut inşa ettirdiğiSüryani Mikhail tarafından kaydedilmektedir. Yine onun bir saray inşa ettirdiğiveya Bizans döneminden kalan bir sarayı tamir ettirerek yönetim merkezi olarakkullandığı da kaynaklarda yer almaktadır. Gülük Camii’nin de yine Melik MehmetGazi’nin soyundan gelen Atsız Elti Hatun tarafından inşa ettirildiğini hatırlatmakşarttır. Melik Mehmet Gazi diğer ülkelerden birçok ilim adamını Anadolu’yadavet etmiştir. Böylece ilmi ve kültürel ortamın oluşmasını sağlamak istemiştir.İslamiyet’in yayılması için gayret sarf etmiştir. Mutezilî görüşlere fazla uzakolmadığı düşünülen Danişmendlilerin Hanefi mezhebini benimsedikleri bilinmektedir.Melik Mehmet Gazi, Hanefî Mezhebi’ne mensup bir İslâm hukukçusuolan Abdülmecid b. İsmail el-Haravî’yi Anadolu’ya getirerek onu Kayseri’ye kadıolarak tayin etmiştir. Bizanslı tarihçi Niketas tarafından“Kayseri Hükümdarı” olarak kaydedilen Melik Mehmet Gazi kendi sikkelerinde“Biladırum” yani Anadolu’nun hükümdarı unvanını kullanmıştır. Dindar ve faziletlibir hükümdar olan Melik Mehmet Gazi hem gaza ve cihat ile meşgul olmuş hemde Anadolu’da İslam’ın yayılması için çalışmıştır. Kayseri’nin bir Müslümanşehri olarak yeniden dirilişini başlatan Melik Mehmet Gazi’ye türbesininyanından geçerken bir Fatiha okumak bu şehirde yaşayan herkesin bir borcuolsa gerektir. Vesselam...