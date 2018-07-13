MUSTAFA ŞEN DERSİAD ÜYELERİ İLE BULUŞTU

GENAR Araştırma ve Danışmanlık Merkezi'nin kurucularından, Cihannüma Derneği Başkanı, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Baş danışmanlığını yapan Araştırmacı Yazar Sn. Mustafa ŞEN, DERSİAD üyeleri ile buluşarak 24 Haziran Seçimleri'nin öncesinde ve sonrasında yapılan algı operasyonlarını değerlendirdi.

24 Haziran Seçimleri, Algı Operasyonları ile Zehirlendi

24 Haziran seçimleri "rejim değişikliği" olarak lanse eden siyasi, sosyal, medya kesiminin olduğunu belirten Şen, yapılanın devlet modeli değişikliği değil; hükümet modeli değişikliği olduğunu altını çizdi. Şen sözlerine şöyle devam etti: "Bir hükümet modeli olan başkanlık sistemini savunan bizler, daha sahaya çıkıp sözümüzü söylemeden karşı taraf algı operasyonları ile sahayı zehirlediler.Siyasal ve toplumsal mühendisliğin yanı sıra medya mühendisliği de yaptılar.Karşı taraf, 'tek adamlığa gidiyorlar', 'padişahlık rejimine gidiyorlar', 'ülkeyi bölüyorlar' şeklinde algı operasyonuyla olayı zehirledi " dedi.

Yapılan en büyük algı operasyonlarının cumhuriyet rejiminin değiştirileceği yönünde olduğunu belirten Şen, "24 Haziran Seçimleri, Türk tarihinin en önemli olaylarından birisidir. Buradan yeni bir Türkiye doğuyor. Bunu rejim değişikliği olarak yansıtanlar var. Bu rejim değişikliği değil. Rejimimiz Cumhuriyettir. Bu hükümet sistemiyle ilgili bir değişikliktir" dedi.[Kurumsal]