Müzeler Haftası'nda müzeler ücretsiz Büyükşehir Belediyesi Müzeler Haftası nedeniyle 10 gün süreyle müzeleri ücretsiz yaptı. Vatandaşlar Selçuklu Uygarlığı Müzesi ile Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi’ni 25 Mayıs’a kadar ücretsiz gezebilecek.

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en modern müzeleri arasında yer alan Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi ve Selçuklu Uygarlığı Müzesi’ni görmeyenler ve yeniden görmek isteyenler için Müzeler Haftası’na özel fırsat sundu. Her iki müzede 15-25 Mayıs tarihleri arasında ücretsiz gezilebilecek.

Büyükşehir Belediyesi’nin şehrimize kazandırdığı Selçuklu medeniyeti üzerine dünyada kurulan ilk ve tek müze olan Selçuklu Uygarlığı Müzesi, 21 Şubat 2014 tarihinde hizmete açıldı. Envanterinde 600 adet Selçuklu dönemine ait eser, 1200 adet sikke bulunan ve birbirinden ilginç dijital uygulamalarıyla dikkat çeken Selçuklu Uygarlığı Müzesi'ne başta öğrenciler olmak üzere akademisyenler, araştırmacılar ve vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Selçuklu Uygarlığı Müzesi'ne okullar, özel firmalar ve çeşitli dernekler tarafından gruplar halinde geziler düzenleniyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir tarihinden yola çıkılarak projelendirilen ve Anadolu Ortaçağı ile Selçuklu Uygarlığı'na odaklanan müze tematik bir yaklaşımla planlandı. Bir kısmında Selçuklu Medeniyeti ile ilgili uygarlığı ön plana çıkaran müzenin diğer kısmında şifahiye özelliği ön planda yer alıyor. Selçuklu Uygarlığı bölümünde; 'Selçuklu Kenti', 'mimarisi', 'sanatı', 'bilimi', 'giysisi' gibi unsurlar ile 'Kayseri'de Selçuklular', 'Anadolu'da Selçuklular' gibi kısımları görmek mümkün. Şifahiye bölümünde ise; 'hastalıklar', 'tedavi yöntemleri ve aletleri', 'bilginler', 'ecza', 'su ve sağlık', 'müzik ile tedavi', 'renk ile tedavi' gibi dikkat çekici unsurlar bulunuyor. Müze içerisinde Selçuklu dönemine ait eserlerin yanı sıra, etkileşimli ve teknolojik görsellik içeren alanlar yer alıyor. Böylece ziyaretçiler; dinleyerek, deneyerek, uygulayarak ve teknolojik aletleri kullanarak Selçuklu Medeniyeti hakkında bilgiler alıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 Mayıs 2016 tarihinde açılarak Kayseri'ye armağan edilen Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi de vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, fiziki imkanları yetersiz ve depreme dayanıksız hale gelen ve Taş Mektep olarak da bilinen tarihi Kayseri Lisesi binasının yerine Anadolu Lisesi standartlarında okul binası yaptırdı ve tarihi binayı aslına uygun şekilde restore ettirerek Türkiye'nin önemli müzelerinden birisi haline getirdi. Tüm yönleriyle Kurtuluş Savaşı'nı, Anadolu'nun milli mücadeleye katkısını ve milli mücadele kahramanlarını anlatan müzede Sakarya Harbi'nde şehit düşen Kayseri Lisesi son sınıf öğrencileri için de ayrı bir platform yer alıyor. Müzede Kayseri Lisesi'nin asırlık eğitim tarihini ortaya koyan bölümler de bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki her iki müzede pazartesi günleri hariç 25 Mayıs tarihine kadar sabah saat 09.00 ile akşam saat 17.00 arasında ücretsiz gezilebilecek.

İHA

