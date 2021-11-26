Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar kayseri haber haberler BÜYÜKKILIÇ Erciyes Üniversitesi ERÜ

MÜZİĞE GÖNÜL VERENLER BİR ARADA

Kayseri’de musikişinasların buluşma noktası olan Talas Musiki Cemiyeti’nde faaliyetler tüm hızıyla sürüyor. Müziğe gönül vermiş birçok meslek erbabının bir araya gelip fasıl yaptığı programlara zaman zaman Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da eşlik ediyor.

MÜZİĞE GÖNÜL VERENLER BİR ARADA

Son olarak Talas Belediyesi Esma Hatun Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen fasılda Türk musikisine ait birbirinden değerli parçalar, musikişinaslar tarafından Tamburi Tevfik Soyata şefliğinde seslendirildi.
Programa katılan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sanatın ve sanatçının daima yanında olduklarını söyledi. Müziğe gönül vermiş insanların Talas’ta bir araya gelmiş olmasından mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Yalçın, Türk musikisine ait çok değerli parçaların Tambur üstadı Tevfik Soyata’nın koordinatörlüğünde başarıyla icra edildiğini söyledi.
Musikiye duydukları ilgiden dolayı katılımcıları tebrik eden Başkan Yalçın, “Sanatı önemsiyoruz, sizin de önem vermeniz ve bu güzel oluşumda yer almanız bizi ayrıca mutlu ediyor. Katkılarından dolayı da değerli üstadımız, Talaslı hemşehrimiz Tevfik Soyata hocamıza da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.
 

İlter SAĞIRSOY

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
TalasTALASBELEDİYESİMusıki Cemiyeti
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.