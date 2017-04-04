Bugün saat 20.00’da Kadir Has Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek seminere konuşmacı olarak İl Müftüsü Şahin Güven, Yazar Dursun Ali Taşçı, İlahiyatçı Abdülhamit Kahraman, Yazar Abdullah Yıldız ve Vaiz Masum Vanlıoğlu katılacak.
Haber: Ufuk ÇAMDAL
Namazla Dirilişe davet
İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi, Namaz Gönüllüleri Platformu, Ensar Vakfı, Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile “Namazla Diriliş İkinci On Yıl” adı altında seminer düzenlenecek.
04 Nisan 2017 Salı 10:20
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