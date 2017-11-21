NATO dost değil düşmandır!

Umran Kültür ve Medeniyet Hareketi tarafından yapılan açıklamada, bu skandalın "personel hatası" denilerek geçiştirilemeyeceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:



“Norveç’te, 8-17 Kasım tarihleri arasında NATO’nun düzenlediği tatbikatta yeni bir skandala imza atıldı. NATO’nun ‘Ortak Harp Merkezi’nin yönettiği tatbikatta, yapılan gösterimde, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’in heykeli, ‘Düşman Liderler’ bölümünde gösterildi. Tatbikatın farklı bir oturumunda ise; Recep Tayip Erdoğan adına açılan sahte bir hesaptan hareketle Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, “düşmanla iş birliği yapan hain” olarak gösterildi. Erdoğan’ın, “Böyle müttefiklik olmaz, oyun başka.” diyerek olayı protesto etmesi, tatbikata katılan askerlerimizin geri çekilmesi, olaya sebebiyet verenlerden hesabının sorulmasını istemesi ve bu olayın takipçisi olacağını vurgulaması, gereklidir fakat yeterli değildir. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in, “Olaylar, tek bir kişinin eylemlerinden kaynaklanıyor, NATO’nun görüşü değildir!” diyerek özür dilemesi gerçeği yansıtmamaktadır. Ne zamandan beri NATO Toplantıları bir ya da iki kişinin inisiyatifleriyle yapılmakta, üst komutanların onayı alınmadan programlar yürürlüğe konulmaktadır? Bu olay büyük bir planın yalnızca bir parçasıdır. NATO konseptinde yapılan bu değişikliklerle Şer İttifakı(ABD, İNGİLTERE, AB, SİYONİZM), NATO aracılığıyla İslam coğrafyasını parçalayıp işgal etmek istemektedir. Afganistan, Irak ve Suriye’de ve tüm İslam coğrafyasında meydana gelen olaylar bunun sonucudur. Her fırsatta bize düşmanlık yapan ABD ve onun güdümündeki NATO’da hâlâ ne işimiz var? İncirlik Üssü ve ABD ve NATO’ya ait diğer üsler hâlâ niçin kapatılmıyor? Şühedanın kanlarıyla yoğrulmuş bu mübarek vatanda herkesi, Allah’ın şu çağrısına uymaya ve gereğini yapmaya çağırıyoruz:

“Ey iman edenler, kendinizden olmayanı sırdaş edinmeyin. Onlar size kötülük ve zarar vermeye çalışırlar, size zorlu bir sıkıntı verecek şeyden hoşlanırlar. Buğz (ve düşmanlıkları) ağızlarından dışa vurmuştur, sinelerinin gizli tuttukları ise, daha büyüktür. Sizler, işte böylesiniz: onları seversiniz, oysa onlar sizi sevmezler. Size bir iyilik dokununca onları tasalandırır, size bir kötülük isabet edince ise onunla sevinirler. Eğer siz sabreder ve sakınırsanız, onların 'hileli düzenleri' size hiçbir zarar veremez.”



Kurum Haberi

