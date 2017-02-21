Nefes borusunda darlık ameliyatsız yöntemle giderildi

ERÜ Çocuk Göğüs Hastalıklarından Prof. Dr. Mehmet Köse, hastanenin anjiyo bölümünde gerçekleştirdikleri işlemle ilgili şu bilgileri verdi:

“Bronkoskopik balon dilatasyonu Türkiye’de nadir olarak uygulanan, hastanemizde ise ilk defa uyguladığımız yöntem. Ameliyatsız, göğsü açmadan uygulanan bu yöntemle, nefes borusundaki darlık nedeniyle solunum sıkıntısı çeken çocuk hastaların bronşları, nefes borusu genişletiliyor. İşlemden bir kaç saat sonra hasta günlük faaliyetlerine devam edebiliyor. Hastanemiz anjiyo salonunda bu yöntemi 35 günlük bebek ve 5 yaşındaki çocuk hastamıza uyguladık. Doğuştan nefes darlığı çeken her iki hastamız da sağlığına kavuştu.”

Doğuştan nefes borusu darlıklarının tedavi edilmemesi durumunda ciddi sıkıntılara neden olduğunu kaydeden Prof. Dr. Mehmet Köse, “Eğer bu iki hastamıza bu işlemi gerçekleştirmeseydik, hayati tehlikesi olan 35 günlük bebek ile yürürken 3-5 adımda nefesi kesilen 5 yaşındaki çocuğumuzun durumu daha da kötüye giderdi. O yüzden uygulanan yöntem oldukça faydalı” dedi.

(Kurum Haberi)