Nefs Psikolojisi Konferansı

ERÜ Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen konferansta, Tekden Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, öğretim görevlileri ve öğrenciler yer aldı. Konferansa konuşmacı olarak Psikiyatri Uzmanı Dr. Mustafa Merter katıldı. Psikiyatri Uzmanı Dr. Mustafa Merter, hazırladığı slayt eşliğinde psikolojinin üçüncü boyutu olan 'Nefs Psikolojisi’ hakkında bilgi verdi.

Son zamanlarda psikolojik rahatsızlıklarda bir artış olduğunu söyleyen Merter, “Küresel çağda insanların psikolojisi çok kötü halde. Türkiye’de ergenlik döneminde bulunan gençlerimizde kaygı duygusu çok yoğun bir şekilde. Son zamanlarda da psikolojik sorunlar ile çok fazla karşılaşıyoruz” diye konuştu.

Konferans Merter’in konuşmasının ardından soru-cevap şeklinde sona erdi.

