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Nergis birlikteliğin sembolü oldu

ERÜ bünyesinde 2017 yılında kurulan Kansere Karşı Birlikte Derneği yöneticileri, kanserle mücadele eden çocukların, umudun yanında her şeyin değişebileceğine, yani baharın geleceğine dair olan inançlarını asla kaybetmemeleri gerektiği için nergis çiçeğinin sembol olarak seçildiğini belirttiler.

Nergis birlikteliğin sembolü oldu
Yeni başlangıçların, yeniden doğmanın, canlanmanın, baharın gelişinin habercisi ve simgesi olarak bilinen Nergis çiçeği; Aynı zamanda, moral yükseltme, yeni başlangıçları kutlama mesajını verme özelliği ile bilinir.
 
Hem kansere yakalanmış çocuklara hem onların ailelerine yardım ederek hizmet kalitesini artırmayı amaçlayan Kansere Karşı Birlikte Derneği tarafından, Kamuoyunun kanser hastalığına karşı olan duyarlılığını artırmak ve dernek faaliyetlerinin tanıtılması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de katılımıyla yarın (4 Kasım 2017 Cumartesi günü)  Radisson Blu Otel’de toplantı düzenleneceği bildirildi.
 
Kurum haberi
 
 
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