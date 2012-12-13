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Neşet Ertaş Anma Gecesi

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Neşet Ertaş'ı Anma Gecesi düzenlenecek.

Neşet Ertaş Anma Gecesi
15 Aralık Cumartesi günü Şehir Tiyatrosu'nda gerçekleşecek olan program, saat 19.00'da başlayacak. Programda Büyükşehir Belediye Konservatuarı Türk Halk Müziği Bölümü tarafından Neşet Ertaş'ın unutulmaz türküleri seslendirilecek.
Neşet Ertaş'ı Anma Gecesi etkinliği, Büyükşehir Belediyesi'nin diğer etkinlikleri gibi ücretsiz olacak.
HER PAZAR ÇOCUK TİYATROSU
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikler çerçevesinde her zaman olduğu gibi yine çocuklar da unutulmadı.
Çocuk tiyatro severler için her Pazar bir çocuk oyunu sahneye koyan Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Bölümü öğrencileri, bu hafta "Barış Gezegeni" isimli müzikli çocuk oyununu ile sahnede olacak.
Şehir Tiyatrosu'ndaki oyun, 16 Aralık Pazar günü, saat 13.00'de çocuklarla buluşacak. Oyun, yine ücretsiz olarak takip edilebilecek.
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