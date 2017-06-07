Neslihan Can ebediyete uğurlandı

Dualarla defnedildi Kayseri Talas’ta meydana gelen kazada hayatını kaybeden Neslihan’ın cansız bedeni Akyazı’da ikamet eden ailesine ulaştırıldı. Cenaze ilk olarak evi olan Akyazı Toki Konutlarına getirildi. İlçe Müftüsü İzzet Şener helallik aldırmasının ardından, cenaze namazını Neslihan Can’ın dayısı olan Ak Minare Camii İmam Hatibi Yasin Desticioğlu kıldırdıNeslihan’ın cenazesi ikindi namazına mütakip Akyazı Gazi Süleymanpaşa camiinde kılınan cenaze namazının ardından dualarla merkez aile mezarlığına defnedildi.



Otobüsün freni bozulmadı

Kayseri’de özel halk otobüsünün frenlerinin boşaldığı gerekçesiyle kazanın meydana geldiği iddiası gerçeği yansıtmadı. Bilirkişi raporunda otobüsün fren sistemlerinde bir problemin olmadığı belirlendi. Otobüs şoförünün uyukladığı ve kaza yaptığı sırada çıkan bağrışma seslerinden sonra gözlerini açtığı öğrenildi.

Cenazeye Akyazı Kaymakamı Ömer Kalaylı, Belediye Başkanı Hasan Akcan, Akyazı Ziraat Odası Başkanı Şener Bayraktar, Ömercikler Mahalle Muhtarı Ömer Bozkurt, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı

Kaynak: akyazihavadis.com