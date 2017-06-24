Nevşin Mengü'nün yeni adresi belli oldu

CNN Türk spikeri Nevşin Mengü, Bavul dergisinde yazmaya başlıyor.
Dergi, Mengü’nün temmuz ayı itibarıyla her ay yazacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin olarak, "Girdisi çıktısı, oturdusu kalktısı toplam 23 dakika sürdü" ifadeleri sebebiyle ekran önünden alındığı öne sürülen Nevşin Mengü, aylık edebiyat dergisi Bavul Dergi'de yazmaya başlayacak.
Bavul Dergi sosyal medya hesabından duyurulan paylaşımda "Nevşin Mengü temmuz ayı itibariyle yazılarıyla Bavul Dergi'de" ifadeleri yer aldı.
Öte yandan FOX Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal da her ay Bavul dergisinde yazacak.
Bavul Dergi @bavuldergi
Nevşin Mengü temmuz ayı itibariyle yazılarıyla Bavul Dergi'de21:30 - 23 Jun 2017