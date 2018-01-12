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Nevzat Özer asaleten atandı

Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nde vekaleten görev yapan Nevzat Özer, Resmi Gazete ’de yayınlanan karar ile resmen İl Müdürü olarak atandı.

Nevzat Özer asaleten atandı
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Aile ve Sosyal Politikalar, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Milli Eğitim Bakanlıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. 
Yayımlanan kararla Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nde vekil olarak görev yapan Nevzat Özer, İl Müdürlüğüne asaleten atanmış oldu.

İHA
 
 



 
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