Nevzat Özer asaleten atandı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Aile ve Sosyal Politikalar, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Milli Eğitim Bakanlıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan kararla Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nde vekil olarak görev yapan Nevzat Özer, İl Müdürlüğüne asaleten atanmış oldu.



İHA











