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Niğde'de CHP'lilerden havaalanı tepkisi

NİĞDE'de CHP üyeleri, kentte havaalanı yapılmamasına tepki gösterdi.

Niğde'de CHP'lilerden havaalanı tepkisi
CHP Niğde İl Örgütü üyeleri, Niğde - Ankara Yolu üzerinde 1995 yılında temeli atılan Niğde Havaalanı sahasına üzerinde Niğde yazan uçak fotoğraflı pano yerleştirdi. Daha sonra davul zurna ile sembolik olarak uçaktan inen CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem ve Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer halkı selamladı.
 
CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, "Her seçimde ‘Durmak Yok yola devam dediler’, söz verdikleri alan işte görüyorsunuz doğal bir havaalanı. Toz ve çimen kokusuyla mükemmel bir havaalanı. Burada gördüğünüz apronda deve kesecektik ama ithal etler geldiği için ondan da vazgeçtik. AK Parti hükümetine teşekkür ediyoruz 15 yıldır verdiği sözü tuttuğu için. Yarın Niğde’ye Başbakan Binali Yıldırım Niğde’ye gelecek o gelmeden biz test ettik çok güzel güvenli bir şekilde uçakla indik” dedi.
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