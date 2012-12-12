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Nikah Kıydırdılar

Kayseri'de dünya evine giren 84 yaşındaki Hüseyin Öztürk ile 72 yaşındaki Hatice Özdemir de nikah için 12.12.2012 tarihini seçti.

Nikah Kıydırdılar
84 yaşındaki Hüseyin Öztürk ile 72 yaşındaki Hatice Özdemir, Kayseri Kocasinan Nikah Dairesi’nde kıyılan nikahla dünya evine girdi. Hatice Özdemir, nikah memuru Mustafa Okay’ın kıydığı nikahın ardından, “Gün almaya geldik, nikah memuru da bize bu günü önerdi. Mutluyuz” dedi.
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