NİKÂHLANIP FİDE KUYRUĞUNA GİRDİLER

Sabah erken saatlerden itibaren organik domates fidesi almak için sıraya girenler, dağıtım yerlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Fidelerden alabilmek için birbirleriyle yarışanların izdihama yol açmamaları için zabıta barikat kurdu.

Mimar Sinan Parkı'ndaki fide dağıtımına katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, organik domates fidesinin Kocasinan Belediyesi ile özdeşleştiğini, bu yıl 450 bin fide dağıtacaklarını söyledi. Kayseri'de "karahıdır" olarak bilinen yerli tohumlarla yetiştirilen domates fidesine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Çolakbayrakdar, şöyle konuştu:

"Özellikle yerli tohumlardan yetişen ürünler, hem toplumun hem de gelecek nesillerimizin sağlığını koruma açısından çok değerli. Bu ürünlerin çekirdeklerini alanlar, gelecek yıllarda bu tohumları devam ettirebilir, ürünleri sürdürebilir. Çünkü bu organik ve yerli domates fidesi, çekirdeğinden kendisini sürdürebilen, yeni fideler oluşturabilen üründür. Halkımızın aldığı fidelerden yetişecek domatesleri sağlıklı, sıhhatli, iyi günlerde tüketmelerini diliyorum. Her yıl vatandaşlarımızın gösterdiği teveccüh, Kocasinan Belediyesinin yaptığı bu organizasyonun son derece isabetli olduğunu gösteriyor. Bu tür sağlıklı ve organik ürün yetiştirme teşviklerine devam edeceğiz."

Öte yandan Kocasinan Belediyesi Nikah Salonu'nda nikahı kıyalan gelin ve damat da sıraya girerek fide aldı.

AA

