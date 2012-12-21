Nisa İsmini Aldı

Yakın arkadaşları ile Kayseri’ye gelen Ukraynalı Natalia Klochkova, uzun süredir etkilendiği İslam dinini seçmeye karar verdi. Arkadaşları tarafından Kayseri İl Müftülüğüne götürülen Natalia, burada İl Müftüsü Ali Maraşlıgil’in telkinlerini dikkatle tekrar ederek Kelime-i Şehadet getirdi. Müslüman olduktan sonra Nisa ismini alan Natalia'ya İl Müftüsü Ali Maraşlıgil tarafından Rusça Kur’an-ı Kerim ve İslam dinini anlatan eserler hediye edildi.