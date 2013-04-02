Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Nisan'da Erciyes'te Kayak Keyfi Sürüyor

Türkiye’nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden olan Erciyes Dağı, nisan ayında da vatandaşlara kayak yapmanın zevkini yaşattı.

Nisan'da Erciyes'te Kayak Keyfi Sürüyor
Erciyes Kayak Merkezi, nisan ayının ilk günlerinde vatandaşların uğrak yeri oldu. Kayseri ve çevre illerden kayak merkezine gelen vatandaşlar, sıcak havada kayak yaparak eğlendi. Kayak yapmayı bilmeyenler de kiraladıkları kızaklarla kaydı. Sıcak havada kayak yapan vatandaşlar ayrıca, Erciyes Dağı manzarası eşliğinde sucuk ekmek yemenin tadına vardı.
Kayak yapmak için Nevşehir’den geldiklerini söyleyen Mustafa Kemal Metin, “Öğretmen arkadaşlarımızla beraber grup olarak Nevşehir’den geldik. Burası gerçekten harika. Her şey mükemmel olmuş. İlk defa geliyoruz. Gerçekten çok güzel olmuş. Nisan ayında kar keyfi yaşıyoruz. Çocuklarımızla beraber geldik ve hem biz hem onlar çok eğleniyoruz” şeklinde konuştu.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.