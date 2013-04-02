Nisan'da Erciyes'te Kayak Keyfi Sürüyor

Erciyes Kayak Merkezi, nisan ayının ilk günlerinde vatandaşların uğrak yeri oldu. Kayseri ve çevre illerden kayak merkezine gelen vatandaşlar, sıcak havada kayak yaparak eğlendi. Kayak yapmayı bilmeyenler de kiraladıkları kızaklarla kaydı. Sıcak havada kayak yapan vatandaşlar ayrıca, Erciyes Dağı manzarası eşliğinde sucuk ekmek yemenin tadına vardı.

Kayak yapmak için Nevşehir’den geldiklerini söyleyen Mustafa Kemal Metin, “Öğretmen arkadaşlarımızla beraber grup olarak Nevşehir’den geldik. Burası gerçekten harika. Her şey mükemmel olmuş. İlk defa geliyoruz. Gerçekten çok güzel olmuş. Nisan ayında kar keyfi yaşıyoruz. Çocuklarımızla beraber geldik ve hem biz hem onlar çok eğleniyoruz” şeklinde konuştu.