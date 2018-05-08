“Nitelikli eğitim sezonu tamamlandı”

Türkiye Yazarlar Birliği Şube Başkanı Selim Tunçbilek, Yamula Barajı, Marina Restoranda Yazarlık Okulu öğrencilerine yaptığı açıklamasında şöyle konuştu;

“Yazarlık Okulumuzun öğrenimlerini bu hafta tamamlamış olacağız. 5. Dönem kurs sürecini bitiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi kursumuzun sizlere sağlanmasını tertip eden ve büyük katkı sağlayan kurumdur. Eğer Büyükşehir Belediyemizin katkısı olmasaydı bu kursların açılması mümkün değildi. Bugünkü etkinliğimiz için Büyükşehir Belediyesinin Kültür ve Sosyal İşler Dairesi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Çelik, beye sizler adına teşekkür ediyorum. Geçen döneme baktığımızda yazarlar okulu yine verimli nitelikli bir eğitim hayatını tamamlamış oldu. Bu dönem 450 öğrencimiz var. Fakat yemeğe katılan öğrenci sayısı çok az oldu. Dönemin yaz ve hafta sonu olması kurslara ilgiyi azaltıyor. Edebiyat kültür sanata ilgi duyan insanların, mutlaka okurluk niteliklerini kaybetmeden yazarlık yolculuğuna devam etmesi lazım.”

“Ciddi okuma yazarlığa adım attırır”

Öncelikle yazar olmak isteyen insanların ciddi bir okur olması gerektiğine işaret eden Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Selim Tunçbilek, “Ciddi okur olmakla ancak yazarlığa adım atılır. Kursumuzda ders veren bütün öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Yapılan anketler başarılı bir öğretmen olduklarını gördük. Bu yılda küçümsenemeyecek bir birikim elde edildi. Bu birikimler ileriki dönemlerde verimli hale dönüştürülecek. Öğrencilerimizi daha nitelikli yazarlar olması için Türkiye Yazarlar Birliği yönetimi olarak çalışmalar yapıyoruz. Bundan sonra atölye çalışmalarımız başlıyor. Ramazan sonrası bu çalışma başlayacak. Yazarlık okulu öğrencilerinin 3 tanesi nitelikli dersler verdi. Bunlar Mustafa Yılmaz şiir konusunda. Melike Çelik, Hikâye dersi verdi. Remzi Yıldırım, Gazetecilik dersi verdiler. Anket formlarında yüksek bir memnuniyet düzeyi olduğunu gördük. Bu öğrencilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. İşte bu arkadaşların sadece yazarlık okuluna gelmediler atölye çalışmalarına gelmeleri ders vermelerine neden oldu. Acemi kalemler dergimiz tüm öğrencilerimize açık. Bu dergide mutlaka yazmanız gerekli diye düşünüyorum. Yazarlık okuluna ilgi göstermeniz başarılı olmanıza etki sağlayacaktır” dedi.

Yemek sonrası Yamula Barajını gezen Yazarlık Okulu öğrencileri hatıra fotoğrafları çektirmesinin ardından etkinlik sona erdi.

Haber Foto: Ramazan Karakuş/Remzi Yıldırım





































