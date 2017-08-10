Nizam-ı Alem Gençlik Derneği’nden ‘Konser’ tepkisi

İşte o açıklama,

“Öncelikle Kayserispor’un yeni sezonda büyük başarılara imza atacağından şüphemiz olmadığını belirtmek isteriz. Pazar günü Kayserispor taraftarını ve oyuncularını motive amaçlı ciddi bir organizasyon tertip edildi. Gönül isterdi ki bu organizasyon, Kayseri halkının hassasiyetine, inanç ve kültürüne uygun halde gerçekleştirilseydi. Toplumumuzun dini inanç ve kültürü ile bağdaşmayan; batı menşei, hiçbir amacı olmayan pop sanatçılarının ve sergiledikleri dans figürlerinin, kıyafetlerinin toplumumuzda alıştırılmaya çalışılması kabul edilebilir bir şey değil. Bu duruma ses çıkarmamak, dün Kadir Has Stadı’nda gerçekleşen hadisenin yarın Cumhuriyet Meydanı’na taşınmasına imkan verecektir. Nizam-ı Alem Gençlik Derneği olarak inanç ve kültürümüzle ilgisi olmayan faaliyetlere kayıtsız kalmayacağımızın bilinmesini isteriz. “

Kayseri Gündem

